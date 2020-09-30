Звезда сериала "Бедная Настя" Елена Корикова порадовала фанатов своей красотой после долгого перерыва

Как передает Politeka.net, актриса разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию снимков из автомобиля. На них красотка запечатлена на заднем сидении в теплом шерстяном пальто в разноцветные полосы и мягкой шляпе цвета хаки, через плечо она перекинула черно-белую сумочку. Распущенные волосы знаменитости свободно разметались по плечам.

"Для тех,кто соскучился, напоминаю о себе. #😉Сегодня,по дороге в Леруа. Надеюсь, у вас все отлично!", - поделилась Елена Корикова в описании.

Стоит отметить, что с момента съемок в популярном сериале актриса заметно постарела, однако сохранила притягательную внешность. 48-летняя звезда все еще способна очаровать мужчину соблазнительной улыбкой. В комментариях пользователи соцсети восхитились ее видом и оставили много комплиментов:

"Лена Корикова- это эталон красоты навсегда"; "Леночка, ну какая же вы красавица,я вас обожаю😍😘"; "Бог вами любуется 🙌"; "Леночка, солнышко, как же Вы прекрасны! Вот и на нашей улице праздник! Одна Ваша фотография, одна Ваша прелестная улыбка, а сколько сразу поклонников Вы сделали счастливыми! Любим Вас безумно!"; "Вы прекрасны! 😍🌹 Почаще радуйте новыми фото 😉"; "Небось мужчины, глядя на Леночку, напрочь позабыли, за чем пришли!😉😍💓👍🌹🌹🌹🌹🌹"; "Прекрасная женщина! Вы эталон женственности! Эталон женской красоты! Хотелось бы Вас видеть на экранах ТВ 💖".

Напомним, что звезда «Сватов» свела с ума элегантным образом с ярким акцентом: «Своя изюминка»

Как сообщала Politeka, звезда "Игры престолов" ошеломила фигурой в бикини, показав фото уже после родов: "Посмотрите на..."

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" обмолвилась об отношениях на съемочной площадке.