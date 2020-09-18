Звезда популярного сериала "Сваты" от Студии "Квартал 95" Ольга Ковалева удивила откровением

Об этом передает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, 57-летняя заслуженная артистка России призналась, что не может непредвзято смотреть те фильмы, в которых снималась.

"Мое дело – сниматься, играть. По сути, я произвожу некий продукт, а еще и смотреть свою продукцию... считаю это немного странным. При этом адекватно оценивать собственную работу я не умею. Потому что я человек эмоциональный – не могу смотреть непредвзято. Сразу вспоминаю те отношения, что были на съемочной площадке, людей. Поэтому, чтобы я хоть как-то сохранила свое здоровье, лучше не буду смотреть", – написала актриса.

На фото – Людмила в окружении других актеров, сыгравших в "Сватах", сидит на лавочке во дворе многоэтажного дома.

Поклонникам понравилось сообщение Артемьевой, о чем они и написали в комментариях.

"Супер актёры!!! Спасибо за детство!!!👍👍👍 Ребята, Дорогие, какие же вы Все Крутые 👍! Обожаю Вас👏🔥♥️ 👍👍👍😍💖 Спасибо вам за ваше творчество. Мне очень нравиться, как вы играете. Смотрю фильмы с вашим участием с большим удовольствием.", – пишут люди.

Politeka писала, что звезда популярного сериала "Сваты" от Студии "Квартал 95" Татьяна Кравченко покорила милым образом и поделилась своими размышлениями о жизни. На снимке исполнительница роли Валюхи в "Сватах" позировала в нежной бело-розовой блузке. Ее образ дополняет легкий, едва заметный макияж, а также элегантный набор украшений из сережек и колье. Волосы актрисы уложены в высокую прическу.

"Жизнь я рассматриваю как путешествие в лодке по извилистой реке с невероятно красивыми берегами. И если даже весь хор Пятницкого будет мне кричать, что впереди обрыв или водопад, я все равно буду получать удовольствие от того, какое солнце на небесах", - приводят поклонники знаменитости ее цитату.

Напомним, что актриса из "Сватов" заинтриговала "траурным" образом: "Какая...".

Как сообщала Politeka, актриса из «Сватов» очаровала помолодевшим видом с эффектной прической: «Красавица!».

Также Politeka писала, что в сеть слили фото загородного дома актера из «Сватов», роскошь поражает.