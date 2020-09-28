Исполнительница роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов» Софи Тернер показала вместе с мужем, как проходила ее беременность

Так, недавно стало известно, что Софи Тернер впервые стала мамой. Знаменитость скрывала данную новость и саму беременность до самого последнего. При этом только теперь на своей странице в социальной сети Инстаграм она рассказала о рождении дочери.

24-летняя знаменитость разместила в Instagram фото, на которых демонстрирует беременный живот. Вместе с супругом Джо Джонасом для них это был первый ребенок, чтобы избежать сплетен о семье, пара решила не афишировать положение Софи.

О том, что они ждут ребенка, стало известно после того, как папарацци сфотографировали Тернер с животом на улице. Родителями же пара стала в июле – у них родилась дочь Уилла. Отметим, Джо и Софи встречались с 2010 года, а после, спустя пару лет устроили тайную церемонию для близких. А затем еще одну открытую. Первая прошла в Лас-Вегасе в мае 2019 года, за ней последовала более традиционная церемония на юге Франции.

Вот как реагируют фанаты на фото беременной Софи:

«Самый милый !!! 🥺🥺🥺❤», «Моя прекрасная Софи 🧿», «Она все еще беременна или это старые фото?», «красота !! 😍», «😂😂Эти люди беременнеют одновременно? 😂😂», «Посмотри на этот живот 💋», «Я предполагаю, что это от ее беременности только что родившимся ребенком ?! Она уже не может снова забеременеть? !!», «В восторге от принца или принцессы Севера», «Маленький Рамзи !!!!».

Ранее мы писали, что знаменитая британка прогулялась с мужем в солнечный денек и теперь полмира обсуждает внешний вид "Королевы Севера". Соответствующее фото опубликовано на фан-страничке пары Джо Джонаса и Софи в Instagram.

Так на уличном снимке будущая мама, округлившийся животик которой еще не столь заметен вышла на прогулку в массивных темных ботинках, стильной солнцезащите и милом голоубом мини-платьице. Рядом с актрисой шагал ее супруг - звезда сцены из "Джонас Бразерс" Джо в пестрой рубахе, джинсах и также солнцезащитных очках.

Стоит отметить, что пара всегда выглядит очень гармонично, где бы они не появились - на светском мероприятии или же вот так посреди улицы. Отметим также, что сейчас Софи Тернер носит короткую прическу и она ей очень к лицу. Фото же беременной Софи в голубом уже облетело сеть и поклонники пишут в комментариях о том, что Тернер прекрасна, правда, немного поправилась.

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