Телеведуча, зірка "Ревізора" Ольга Фреймут розповіла про свого партнера по шоу "Танці з зірками" хореографа Іллі Падзіну
Про це пише Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Ведуча показала фанатам три фотографії, на двох з яких вона разом з Іллею. На знаменитості надіта яскраво-червона піжама, Ілля, навпаки, здивував строгим стилем - на хореографі костюм, лакові туфлі, блакитна сорочка і червона краватка.
"7 цікавих фактів про мого партнера @ilyapadzina.
1. Танцює з 2-х років.
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2. Ставив танцювальні постановки в Європі та США.
3. У танцювальному світі вважається "королем" контемпу.
4. Не їсть солодке.
5. Носить брекети.
6. Молодший за мене на 13 років.
7. Його дуже люблять діти. Ми пара 12❤️", - підписала знімки зірка.
Фанати відреагували на цей пост безліччю коментарів і лайків.
"Ви круті🔥 🔥 😍 🧡 Олічка ви молодець!!!! Завжди вас любила і люблю!!!! Танцюєте ви круто❤️❤️❤️❤️ Олю, ви чудові!Успіхів вам потрапити до фіналу! Вболіваємо за вашу пару. ❤ ️ Лайк за останнє фото 💞 Вдячність і вміння віддавати дуже гарна рису. Ознака благородної натури. Приємно за цим спостерігати. Удачі Вам у наступному ефірі і бажаю дійти до фіналу. ❤️ Дуже гармонійна пара)) чекаємо Вас у фіналі !!!🤗 Ви дуже класна пара 👍❤️❤️❤️❤️", – пишуть вони.
Ми писали, що телеведуча, зірка "Ревізора" Ольга Фреймут відзначилася черговою витівкою під час останнього ефіру "Танців з зірками". На офіційній сторінці каналу" 1 + 1 " в Instagram опублікували кадри конфлікту Фреймут з суддями шоу примою-балериною Катериною Кухар і хореографом Владом Ямою (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).
Ольга піднесла нежидані подарунки членам журі, супроводивши презент колючими словами:
"Хочу подарувати такі ножиці для вишивання. Тому що вишивання заспокоює нерви-вони у тебе є ще. Якщо щось захочеш обрізати, язичок собі можеш ... ну, раптом...",- звернулася Фреймут до Кухар.
"Оля, я тебе дякую, я думаю, що ми з Машею візьмемо тебе в своє падетруа", - гідно відповіла їй балерина.
Нагадаємо, що Фреймут публічно відчитала Яму, назвавши його "мужчинчиком": "Влад, працюй над...".
А ще Politeka писала, якою Ольга Фреймут була до слави, красивими не народжуються: "криві зуби, товстенька...", невідомі фото.
Також Politeka повідомляла, що красуня-сестра Фреймут затьмарила сонну ведучу після скандалів на "Танцях з зірками": "Три години і все…».