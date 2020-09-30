Українцям краще швидше обміняти старі гроші, які Нацбанк прибере з обігу з 1 жовтня

Як повідомляє Politeka.net, з початку наступного місяця не можна буде розплатитися монетою в 25 копійок, купюрами номіналом 5, 10, 20, 50, 100 гривень, які знаходяться в обігу з 1996 року, а також 200 гривень 2001 року випуску. У той же час регулятор почне вилучати банкноти по 1 і 2 гривні, а також гривневі монети старого зразка - їх ще будуть приймати до оплати, але банки видавати перестануть. Примітно, що НБУ залишає в обороті більш дрібні монети в 10 копійок - це зроблено для того, щоб було легше округляти суми при покупках.

Якщо у кого ще залишилися такі гроші, є час до 30 вересня 2021 року безкоштовно обміняти їх в будь-якому банку по всій території України. Після цього купюри і монети, виведені з обігу, будуть до жовтня 2023 року приймати виключно в Нацбанку і уповноважених банках: "ПУМБ", "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Райффайзен Банк Аваль".

Раніше прес-служба НБУ повідомила про випуск нової пам'ятної монети номіналом 5 гривень під назвою "славне місто Запоріжжя". Її викарбували з нейзильберу тиражем в 35 тисяч екзеплярів і ввели в обіг 29 вересня. На монеті зображений малий герб України, композиція острова Хортиця, Церква Святого Миколая, Дніпрогес та козацький профіль.

Нагадаємо, Нацбанк вирішив жорстко карати за операції з картами, штрафів не вистачило: "Закон стосуватиметься..."

Як повідомляла Politeka, карти блокують через борги по комуналці.

Також Politeka писала, що депозит у Приватбанку обернувся крахом: "анулював всі відсотки за 7 місяців"