Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом чахохбілі

Про це пише Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості.

"Туман почав пожирати міста і села лише для того, щоб загнати вас додому і змусити готувати. Пекти, варити, парити і все таке. І якщо ви не знаєте, за яке блюдо хапатися, то зафігячте чахохбілі за моїм рецептом. Там курочка виходить така, що будь-який грузинський дідусь буде вами пишатися", - підписав відео Євген.

Для приготування чахохбілі знадобиться:

1 цибуля

4 зубчики часнику

½ шт перцю чилі

1 пучок кінзи

3 курячих стегна

3 томата

2 ст. л. соняшникової олії

1 ч. л. хмелі-сунелі

сіль

Час приготування страви - 20 хвилин.

"І взагалі, в будь-якій незрозумілій ситуації готуйте щось грузинське, наливайте собі келих червоного і відлітайте розумом", - порадив наостанок Євген Клопотенко.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ievgen Klopotenko (@klopotenko) 29 вер 2020 о 10:47 PDT

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