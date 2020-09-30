Переможець українського кулінарного шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко поділився з шанувальниками рецептом чахохбілі
Про це пише Politeka, посилаючись на Instagram знаменитості.
"Туман почав пожирати міста і села лише для того, щоб загнати вас додому і змусити готувати. Пекти, варити, парити і все таке. І якщо ви не знаєте, за яке блюдо хапатися, то зафігячте чахохбілі за моїм рецептом. Там курочка виходить така, що будь-який грузинський дідусь буде вами пишатися", - підписав відео Євген.
Для приготування чахохбілі знадобиться:
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1 цибуля
4 зубчики часнику
½ шт перцю чилі
1 пучок кінзи
3 курячих стегна
3 томата
2 ст. л. соняшникової олії
1 ч. л. хмелі-сунелі
сіль
Час приготування страви - 20 хвилин.
"І взагалі, в будь-якій незрозумілій ситуації готуйте щось грузинське, наливайте собі келих червоного і відлітайте розумом", - порадив наостанок Євген Клопотенко.
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