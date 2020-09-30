Стало відомо про нову біду, яка обрушилася на сім'ю зірки шоу "Танці з зірками" Олени Шоптенко

Відверта заява у своєму Instagram зробив її чоловік Олексій Іванов, передає Politeka.net.

За його словами, він слідом за своєю дружиною Оленою Шоптенко заразився китайським вірусом.

"Коли ПЛР дружини показав позитивний результат, я поматерився і самоізолювався. Через добу, прокинувшись вранці, відчув, що пора здавати тест. Трохи метушні - і я гордий володар папірця з написом "виявлено", – написав Олексій у своєму особистому мікроблозі.

Бізнесмен вирішив не розкривати симптоми своєї хвороби, але зазначив, що не помітити їх дуже складно. Іванов також порекомендував шанувальників заздалегідь передбачити алгоритм своїх дій за умови, якщо тест на китайський вірус виявиться позитивним.

"Буду чесний. Взагалі немає сенсу задавати питання про симптоми. Ви, звичайно, не повірите, але в 99% випадків ви не пропустите... Єдине, замість драматичних рядків дам одну пораду: змоделюйте в голові, що у вас в руках позитивний тест і подумайте чи знаєте ви що будете робити і куди дзвонити. Заздалегідь продумана Логістика, зменшує паніку і полегшує життя", - продовжив чоловік Олени Шоптенко в Instagram.

Він також з гумором звернувся до тих українців, які продовжують стверджувати, що епідемія китайського вірусу - "світова змова".

"Всіх адептів теорії змови запрошую в свої міцні обійми. Готовий подихати на кожного", - додав Олексій Іванов у своєму Instagram.

"Здоров'я вам і швидкого відновлення організму, медитуйте", "якнайшвидшого одужання Вам і Олені!", "Здоров'я і терпіння вашій родині!", "Одужуйте! Сил Вам!", "Здоров'я Вам і вашій дружині!", "Обожнюю, як ти пишеш! Одужуй!",- підтримали його фанати в коментарях.

Раніше ми розповідали, що зірка шоу" Танці з зірками " Олена Шоптенко, яка в шлюбі з Олексієм Івановим, заразилася китайським вірусом.

Її партнер по танцях співак Олег Винник також заявив, що захворів на китайський вірус. Через хворобу зіркова пара не вийшла на паркет у п'ятому ефірі проекту.

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