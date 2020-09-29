Стало известно, как именно украинцев будут проверять перед предоставлением соцпомощи от государства

Об этом пишет Обозреватель.

Так, с 1 января 2021 года проверят каждого украинца, который обратится за получением соцпомощи.

Сперва ему придется пройти предварительную проверку. Данные о каждом просителе помощи сверят с анализом различных баз и реестров.

"Минфину не надо выступать в роли злого полицейского, который доганяет. На этапе назначения будут отсеяны такие выплаты", – предупредил замглавы Минфина, комментируя проверки.

На специальной платформе будут доступны все данные: открытые банковские счета и остатки на них, информация о фактическом месте проживания, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой.

"Когда вы подаете заявление на получение помощи, то подписываете согласие на сбор, обработку и использование своих персональных данных. Проблема может возникнуть только в том случае, если сама платформа, в которой аккумулируется информация, недостаточно защищена. При этом сама проверка, безусловно, отвечает и духу закона, а также элементарной логике", – предупредил юрист Александр Плахотнюк в комментарии журналистам.

Во время проверки органы соцзащиты могут получить следующую информацию:

данные о зарегистрированном транспорте;

сведения о лицах, нарушивших пограничный режим;

выписки из бюджетных счетов для зачисления поступлений по уплате лицом штрафа за совершение уголовного или административного нарушения;

сведения об источниках доходов, полученных физлицами от налоговых агентов, или признаки наличия дохода, полученного физлицом от осуществления предпринимательской или осуществления независимой профессиональной деятельности.

Стоит отметить, что Кабмин на фоне сокращения субсидий и льгот решил увеличить расходы на Раду и правительство.

В 2021 году на Верховную Раду планируют потратить 2 млрд 288 млн гривен – это на 244 млн, или почти на 12% больше, чем в нынешнем году. При этом, в целом расходная часть госбюджета выросла только на 4,86%.

Также будут повышены зарплаты нардепов - вместо 21 020 грн выплата составит 22 000 грн (10 прожиточных минимумов), оклад главы или заместителя главы профильног комитета, подкомитета, фракции будет повышен с 21 650 до 22 660 грн.

Более того, украинцам с 1 января придется больше платить налогов (1320 гривен).

Напомним, что украинцев лишат субсидий и льгот, что изменится с 1 января

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