Відомий російський виконавець Микола Басков вирішив відпочити на яхті з двома дівчатами

Як повідомляє Politeka, співак оприлюднив в Instagram чергову фотографію свого відпочинку. Відомо, що Микола відпочиває в Алтайському краї (Росія).

Цього разу знаменитість поділився знімком, зробленим на яхті. На Баскові - камуфляжний костюм, у співака – широко розкритий рот і вирячені очі. Пальцями він показує, що у нього все ОК. позаду зірки обіймаються дві невідомі дівчата в вітрівках, їх осіб не видно.

"Я в Шамбалі🔥 🔥 🔥", - підписав фотографію басків.

Користувачі соцмережі прокоментували фотографію, поділившись своїми емоціями:

"Миколо, а як же ви свою кицьку одну вдома залишили, така принадність!!! Ніколи не думала, що підпишуся на Баскова і буду спостерігати за його життям 😒Здрастуй старість... Класний перехід волосся від дівчини до тебе 🤣 🤣 ☺ Коля, видали свою сторінку в Instagram, тільки після концертів для Лукашенка і ОМОНа про тебе згадують збулася мрія? Ось це емоції...🔥 🔥 🔥 😜 🔥 🔥 🔥 Бережи Вас Всевишній 🙏 Фото 👍 👍 👍 Круто... Прекрасного Вам відпочинку😉 Коленька, немає слів. Так класно і Здорово, коли переглядати відео з вашого відпочинку завжди ловиш релакс і незвичайне настрою 🤗 🤗 🤗 ви принадність 🌞 🌞 🌞 🌞 і наш незвичайний і безцінний💎 💎 💎. Бажаю вам приємного відпочинку і гарного настрою. Так круто і класно. Спасибі вам за все 😘бережіть себе і близьких вона з нянею що мається на увазі під словом кицька "кицька" це кошеня на ім'я Шанель. Чи не дочка це? Чи не сім'я артиста?", – пишуть шанувальники і хейтери.

Відомий російський співак Микола Басков похвалився успіхами свого нового кліпу. У себе в Instagram артист опублікував фото з молодим блогером Данею Мілохіним. На фото артисти стояли в костюмах зі спільного кліпу. Обидва були озброєні. В руках у них красувалися рушниці.

"6 мільйонів переглядів", - похвалився задоволений Басков.

Втім, Виконавець не дочекався відповідної реакції від своїх шанувальників. Замість цього, його жорстко розкритикували скривджені білоруси. У коментарях залишили масу гнівних слів.

"Якщо ти думаєш, що ти і далі будеш ігнорувати заслужений хейт і все розсмокчеться, не вийде! Клеймо на все життя! Не забудемо! Не пробачимо! У Білорусі тебе більше ніколи не буде», «продався Ніколашка», «дичина», «все тусиш Микола. Ну ну Тусі "«» ганьба, за те, що зрадив білорусів«, " А! Ось так! Вже і рушницю в руки взяв!!! Піснею не вбив вільних білорусів, так стріляти надумав?", "Коля три копійки, скільки коштує совість?",- пишуть розлючені шанувальники.

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: "неможливо солодка»

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