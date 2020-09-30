Стало відомо, скільки українці платитимуть за блакитне паливо у жовтні

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Нафтогазу.

За інформацією монополіста, ціна на газ для побутових споживачів на жовтень залишиться без змін.

Тобто, українці за тарифом "Місячний" платитимуть 4,7 грн/кубометр. Що стосується тарифу на 12 місяців, то в ньому ціна палива становить 5,24 грн/кубометр.

У прес-службі газового монополіста нагадали, що ціна на паливо безпосередньо залежить ціна доставки самого газу. Відповідно, чим довше труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.

Раніше ми розповідали, що буде з тарифами на електроенергію в жовтні.

Так, в Міненерго вирішили спростувати інформацію про те, що нібито з 1 жовтня 2020 року зростуть тарифи на електроенергію для побутових споживачів.

Зазначається, що ціну на електроенергію для населення до кінця року змінювати не будуть. При споживанні до 100 кВт*год на місяць – 90 коп за 1 кВт*год, понад 100 кВт*год – 168 коп..

У профільному міністерстві також підкреслили, що тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2017 року, і зараз ціна на неї "є найнижчою серед усіх країн Європи, зокрема вона в 1,2–2 рази нижче, ніж у сусідніх з Україною країнах".

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