Співачка Ані Лорак помпезно відзначила 42-річчя - в колі друзів та з величезним тортом зі свічками

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram опублікували свіже відео зі святкування її дня народження (щоб подивитися ролики, проскрольте вниз).

Кароліна в червоному вбранні сиділа за столиком поруч зі співаком Сергієм Лазарєвим, з яким їй приписували роман. Навпроти неї розташувався поп-король Філіп Кіркоров. Також на вечірці був присутній композитор і продюсер Ігор Крутой.

Під оплески, феєрверки і пісню "Happy birthday to you" в зал внесли двоярусний торт зі свічками нагорі. Не стримуючи емоцій, щаслива Лорак вигукувала подяки, схопившись з дивана.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто спантеличився, чому на святі не було її бойфренда Єгора Гліба.

"Хм а де ж хахаль:) сплив?:)" - "напевно розлучилися:("

"Крутий як випадково захожий, багатий, не впізнала"

"Мені вас шкода!)"

"Вітаю вас 🎂 🎊 🎉 "

Раніше ми повідомляли, Лорак відверто розповіла в інтерв'ю про складнощі і паніку, які пережила під час ізоляції через пандемію. За її словами, врешті-решт до неї прийшло розуміння, що потрібно себе чомусь присвятити, щоб відволіктися від тривожних думок.

"Карантин переживала насилу. Спочатку був шок і нерозуміння, як і у багатьох. Що це? Що далі? Потім були страх і паніка. А потім я зрозуміла: якщо ми не можемо змінити ситуацію, потрібно змінити своє ставлення до неї. Тому намагалася з користю проводити час і цілком присвятила себе материнству", - розповіла співачка.

Нагадавши, Ані Лорак перебуває в особливому зв'язку з Лазарєвим ще з дитинства, визнання співачки.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина молодого коханця Ані Лорак переживає нову драму.