Відома російська співачка і екс-солістка ВІА Гри Альбіна Джанабаєва підкорила томними кадрами зі своїм чоловіком Валерієм Меладзе
Зірка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На нових кадрах Джанабаєва показала свою хімію з Меладзе. Пара чуттєво позує в різних нарядах, тісно притискаючись один до одного. Для цих кадрів Джанабаєва вибрала довгі сукні в обтяжку з глибокими декольте, які ідеально підкреслювали її фігуру.
"Трохи backstage для вас. Вже завтра ви зможете почитати наше спільне інтерв'ю", - написала співачка.
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Шанувальники зірок не змогли пройти повз таких кадрів.
"Шикарні обидва!", "Які прекрасні", " Божественно гарні! Щастя Вам!", "Альбіна ви шикарні!!! Обожнюю вас!", "Чарівна пара дивитися на вас одне задоволення!", "Альбіна, яка ви красива, свіжа, справжня жінка!", "Щасливі такі", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Джанабаєва у себе в Instagram зірка опублікувала фото, на якому постала в дуже спокусливому образі. Альбіна накинула плащ, під яким, по всій видимості, не було ніякого одягу. Видно було оголені ніжки зірки і її груди. Образ співачка доповнила босоніжками на підборах і красивою зачіскою. Жінка стояла біля дверей, закривши очі.
"Товариші, так похолодало...пора одягнутися", - грайливо підписала фото зірка.
Нагадавши, Джанабаєва здивувала постарілим видом на кадрах з гримерки: "на Мадонну в 62 схожа".
Як повідомляла Politeka, розкішна Джанабаєва накинула плащ на оголене тіло, Меладзе не встоїть.
Також Politeka писала, що струнка Джанабаєва в білому вбранні заманила своєю чарівною посмішкою: "Ангел".