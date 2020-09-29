Известная российская певица и экс-солистка ВИА Гры Альбина Джанабаева покорила томными кадрами со своим мужем Валерием Меладзе

Звезда поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых кадрах Джанабаева показала свою химию с Меладзе. Пара чувственно позирует в разных нарядах, тесно прижимаясь друг к другу. Для этих кадров Джанабаева выбрала длинные платья в обтяжку с глубокими декольте, которые идеально подчеркивали ее фигуру.

«Немного backstage для вас. Уже завтра вы сможете почитать наше совместное интервью», - написала певица.

Поклонники звезд не смогли пройти мимо таких кадров.

«Шикарные оба!», «Какие прекрасные», «Божественно хороши! Счастья Вам!», «Альбина вы шикарны!!! Обожаю вас!», «Очаровательная пара смотреть на вас одно удовольствие!», «Альбина, какая вы красивая, свежая, настоящая женщина!», «Счастливые такие», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Джанабаева у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Альбина набросила плащ, под которым, по всей видимости, не было никакой одежды. Видно было обнаженные ножки звезды и ее грудь. Образ певица дополнила босоножками на каблуке и красивой прической. Женщина стояла возле дверей, закрыв глаза.

«Товарищи, так похолодало...пора одеться», - игриво подписала фото звезда.

Напомним, Джанабаева удивила постаревшим видом на кадрах из гримерки: "На Мадонну в 62 похожа".

Как сообщала Politeka, роскошная Джанабаева набросила плащ на обнаженное тело, Меладзе не устоит.

Также Politeka писала, что стройная Джанабаева в белом наряде завлекла своей обворожительной улыбкой: "Ангел".