Известная певица Альбина Джанабаева, которая раньше пела в ВИА Гре, взбудоражила смелым образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Альбина набросила плащ, под которым, по всей видимости, не было никакой одежды. Видно было обнаженные ножки звезды и ее грудь. Образ певица дополнила босоножками на каблуке и красивой прической. Женщина стояла возле дверей, закрыв глаза.
«Товарищи, так похолодало...пора одеться», - игриво подписала фото звезда.
За 40 минут ее фото собрало более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Поклонники уверены, что муж Альбины, популярный певец Валерий Меладзе, дома не устоит перед такой красотой.
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«Повезло мужу», «Почему это так красиво», «Очень красиво одета», «Красавица наша», «Божественная красота», «Проказница», «Кажется носочки забыли», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Альбина Джанабаева за годы в ВИА Гре очень похорошела. Поначалу поклонники женской группы считали, что она не вписывается в группу, так как не обладает выдающимися формами и красотой. Но Альбина доказала, что она еще та красотка.
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