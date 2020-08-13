Известная певица Альбина Джанабаева, которая раньше пела в ВИА Гре, взбудоражила смелым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала фото, на котором предстала в очень соблазнительном образе. Альбина набросила плащ, под которым, по всей видимости, не было никакой одежды. Видно было обнаженные ножки звезды и ее грудь. Образ певица дополнила босоножками на каблуке и красивой прической. Женщина стояла возле дверей, закрыв глаза.

«Товарищи, так похолодало...пора одеться», - игриво подписала фото звезда.

За 40 минут ее фото собрало более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Поклонники уверены, что муж Альбины, популярный певец Валерий Меладзе, дома не устоит перед такой красотой.

«Повезло мужу», «Почему это так красиво», «Очень красиво одета», «Красавица наша», «Божественная красота», «Проказница», «Кажется носочки забыли», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Альбина Джанабаева за годы в ВИА Гре очень похорошела. Поначалу поклонники женской группы считали, что она не вписывается в группу, так как не обладает выдающимися формами и красотой. Но Альбина доказала, что она еще та красотка.

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