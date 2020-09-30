Гривна снова сдает позиции на межбанке несмотря на то, что доллар замер в ожидании

Так, в официальном курсе валют от Нацбанка спрогнозировано существенное падение украинской валюты. 30 сентября гривна останется почти без изменений по отношению к доллару, однако заметно подешевеет в сравнении с евро.

Как сообщается на официальном сайте НБУ, 30 сентября курс доллара опустится на одну копейку, а вот курс евро вырос сразу на 9 копеек.

Официальные курсы валют 30 сентября составят:

– 100 долларов США – 2829,89 гривен (-0,0073 грн)

– 100 евро – 3313,09 гривен (+0,0933 грн).

В свою очередь, межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже увеличился на 5 копеек и достиг отметки в 28,34 гривен за доллар, а курс в покупке вырос до 28,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже увеличился на 22 копейки и достиг 33,22 гривен за евро.

Напомним, что ранее мы писали о том, что курс доллара в последнее время активно обновляет максимумы, вызывая серьезные опасения украинцев. Экономисты рассказали, чего в такой ситуации стоит ждать на ближайшей неделе и стоит ли покупать валюту.

Курс доллара на межбанке будет колебаться в коридоре 28,2-28,5 грн/доллар, прогнозирует Александр Охрименко. Соответственно, средний курс продажи наличной валюты будет 28,3-28,6 грн/доллар.

В свою очередь Андрей Шевчишин предупреждает, что на наступающей неделе межбанковский курс и спрос на валюту будут расти.

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