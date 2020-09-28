Купить на нее можно будет меньше

Бюджет Украины на следующий год предусматривает рост зарплат граждан, но причин для радости все равно не много

Об этом заявил финансист Тарас Козак, передает «Украина 24».

«Я вижу целенаправленную работу НБУ на занижение курса гривны. Это немножко увеличивает доходы в бюджет. Вследствие того, что доллар дорожает, все импортные пошлины и НДС... В бюджете больше средств, а за счет кого? У нас всегда — за счет населения. Не бывает благ за счет иностранцев или кого-то еще. Почти всегда, если что-то делать лучше — населению хуже», - отметил он.

Причиной этого, по словам Козака, является предсказуемый рост инфляции, что ощутят на себе все граждане.

«Такой ускоренный рост доллара, мне кажется, не является справедливым. Зарабатывают экспортеры, зарабатывают в бюджет, но это не рост за счет экономики. В результате в следующем году мы увидим рост инфляции. Но инфляция — это потеря людьми покупательной способности их корзины. Зарплата будет больше, но купят на нее люди меньше товаров и услуг», - подчеркнул он.

До этого мы рассказывали, что украинцы могут столкнуться с проблемами при выплате пенсий.

Дело в том, что по состоянию на 1 сентября долг перед ПФУ достиг 20,5 млрд грн.

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