За попередній місяць середній розмір зарплат українців зменшився на 3%
Як повідомляє Хвиля з посиланням на державну службу статистики, в серпні розмір середньої заробітної плати в Україні знизився на 358 гривень і склав 11446 гривень.
Статистика свідчить про те, що найбільше заробляють жителі Києва, де середній розмір зарплати досягає 16 975 гривень/місяць.
Найнижча середня зарплата (8 996 гривень/місяць) зафіксована в Чернівецькій області.
Що стосується представників різних професій, найсильніше в серпні постраждали зарплати працівників сфери освіти, сільськогосподарського сектора і сфери мистецтва, спорту, розваг і відпочинку.
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Водночас, зарплати працівників сфери тимчасового розміщення та організації харчування, транспорту та зв'язку, адміністративного та допоміжного обслуговування, навпаки, зросли.
Раніше ми писали, що в Україні зросли борги по зарплатах.
Відзначається, що станом на 1 вересня 2020 року, заборгованість по заробітних платах в Україні збільшилася на 0,6%. Загальна сума боргу перед українцями - 3,42 млрд гривень.
За даними Держстату, у серпні найкраще заборгованість погашали Львівська, Чернівецька та Луганська області.
А от у Хмельницькій та Полтавській областях ситуація із заборгованістю найгірша. За серпень там скоротили борги лише на 1%. У Рівненській області, згідно зі звітом, заборгованість із зарплати зросла на 38,5%.
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