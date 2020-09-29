За попередній місяць середній розмір зарплат українців зменшився на 3%

Як повідомляє Хвиля з посиланням на державну службу статистики, в серпні розмір середньої заробітної плати в Україні знизився на 358 гривень і склав 11446 гривень.

Статистика свідчить про те, що найбільше заробляють жителі Києва, де середній розмір зарплати досягає 16 975 гривень/місяць.

Найнижча середня зарплата (8 996 гривень/місяць) зафіксована в Чернівецькій області.

Що стосується представників різних професій, найсильніше в серпні постраждали зарплати працівників сфери освіти, сільськогосподарського сектора і сфери мистецтва, спорту, розваг і відпочинку.

Водночас, зарплати працівників сфери тимчасового розміщення та організації харчування, транспорту та зв'язку, адміністративного та допоміжного обслуговування, навпаки, зросли.

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Відзначається, що станом на 1 вересня 2020 року, заборгованість по заробітних платах в Україні збільшилася на 0,6%. Загальна сума боргу перед українцями - 3,42 млрд гривень.

За даними Держстату, у серпні найкраще заборгованість погашали Львівська, Чернівецька та Луганська області.

А от у Хмельницькій та Полтавській областях ситуація із заборгованістю найгірша. За серпень там скоротили борги лише на 1%. У Рівненській області, згідно зі звітом, заборгованість із зарплати зросла на 38,5%.

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