34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова розтанула в компанії високого красеня

Артистка бере участь у відомому шоу "Льодовиковий період", повідомляє Politeka.net. Артистка поділилася кадром під час свого виступу.

Зірка була в короткій червоній сукні на тонких бретельках. Легка шовкова спідничка розліталася від красивих рухів на льоду.

Зірка застигла розсунувши ніжки в ковзанах на руках свого партнера, Дмитра Соловйова. Цікаво чи ревнує зірку її бойфренд блогер Дава.

Варто відзначити, що Ольга зробила гарну зачіску - довгий хвіст з хвилястого волосся виглядав дуже ефектно.

"Мої хороші, тільки що пройшов наш 3 виступ...А вам тільки доведеться побачити перше 👸 🏻 ⛸ нічого не буду говорити, ви самі все скоро побачите🙏 🏻❤️❤️❤️. Вже 3 жовтня о 17.20... стартує новий ювілейний сезон «Льодовикового періоду»⛸ 🧊. Нерви натягнуті, тіло болить, дихання

перехоплює...але ми намагаємося наскільки це можливо❤️ @dmitry_solovyev ✊ 🏻 ⛸ і мені просто необхідна ваша підтримка #моилюдивсегдасомной #перваянапервом #бузовасоловьев🙏 🏻 ✊ 🏻 ⛸", - написала зірка.

За дві години пост зібрав понад 200 тисяч лайків і багато коментарів:

"Ольга, скажу чесно, я не ваша фанатка) але ваша працьовитість, завзятість і витримка гідні поваги!", "Такий кайф", " я тільки через твою участь, подивлюся це шоу🔥 🔥 🔥 ти молодець!", "Якщо людина талановита, вона талановита у всьому! Розумниця🔥🔥🔥😘😘😘❤️", "шалено чекаю ❤️ ти розумниця🙏 🏻 🙏 🏻 🙏 🏻", " Оля, я вболіваю за тебе. Ти будеш переможцем".

Нагадаємо, що улюблениця Кіркорова приголомшила пікантною витівкою з Бузової, фото поцілунку:»лялечка, була рада...".

А ще Politeka писала, що пафосна Ольга Бузова крупно зганьбилася, засвітивши порожній ліфчик:"Вату забула".

Також Politeka повідомляла, що Бузова після поцілунку з улюбленицею Кіркорова публічно посварилася з нареченим.