Знаменита супермодель Емілі Ратаковскі показала, як виглядає її фігура без фотошопу на пляжі

Дівчина щодня показує, як проводить час вдома. На відміну від колеги і подруги Белли Хадід, модель не показує більшу кількість фото в Instagram з показів або гримерки. Замість цього модель балує шанувальників домашніми кадрами або фото з пляжу.

Так як Емілі любить природність, на пляжі вона завжди з розпущеним волоссям, без макіяжу і з простими бікіні без принтів. Найчастіше дівчина вибирає лаконічні дизайни. Наприклад, на одних пляжних фото можна побачити, як Емілі приміряла стильне гірчичне бікіні в білий горошок.

Струнка фігура не залишає нікого байдужими. Дівчина зазначає: вона не голодує, насправді вона любить смачно поїсти. Ось що говорила Емілі раніше:

"Для мене важливо відчувати себе добре, коли ти поїв. Я люблю Бурякові соки і куркуму. Але у мене немає тренера, і я не ходжу в тренажерний зал. Я довго гуляю зі своїми подругами. Це все. Я просто не одержима фітнесом людина".

Ось як відповідають фанати:

"Супер модно і чудово✨ 💕; тут все подобається це фото; не можна встояти; як це яскраво і стильно для тебе Емілі; можна захоплюватися без кінця; показати, що знаходиться під бікіні давно пора; ти дуже мила дівчина; гарне вбрання👍 🤙 🔥; ха-ха-ха, рок, дівчинка. 😂 👏 😍 😮 ; Мамі Ріка❤️🔥 🔥 😰; ти так сильно їх здавила».

Ми також писали, що Емілі прославлена модель, тому її образи підкорюють мільйони жінок. При цьому також тисячі бажають дізнатися її секрети догляду за собою. Сама Ратаковскі не приховує, що вона і правда не дружить зі спортом. Причина, по якій її тіло виглядає струнким і підтягнутим спочатку, це генетичний джекпот.

Мама Емілі не тільки виглядає молодше свого віку, але і володіє розкішною фігурою. Тому дівчині і справді пощастило. Що ж стосується дієти, Ратаковскі також не повернута на фітнесі і строгих обмеженнях.

Вона просто слідує своєму режиму-любить йогу, масаж, пілатес і дуже багато рухається, активно прогулюючись по місту. Снідає Емілі звичайними булочками кунь-аман і запиває це чорною кавою без цукру. В обід вона дозволяє собі лише корисності, в числі яких салати і прості сендвічі, відмовляючись від солодощів.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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