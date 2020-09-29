Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски показала, как выглядит ее фигура без фотошопа на пляже

Девушка каждый день показывает, как проводит время дома. В отличие от коллеги и подруги Беллы Хадид, модель не показывает большее количество фото в Инстаграм с показов или гримерки. Вместо этого модель балует поклонников домашними кадрами или фото с пляжа.

Так как Эмили любит естественность, на пляже она всегда с распущенными волосами, без макияжа и с простыми бикини без принтов. Чаще всего девушка выбирает лаконичные дизайны. К примеру, на одних пляжных фото можно увидеть, как Эмили примерила стильное горчичное бикини в белый горошек.

Стройная фигура не оставляет никого равнодушными. Девушка отмечает: она не голодает, на самом деле она любит вкусно поесть. Вот что говорила Эмили раньше:

«Для меня важно чувствовать себя хорошо, когда ты поел. Я люблю свекольные соки и куркуму. Но у меня нет тренера, и я не хожу в тренажерный зал. Я долго гуляю со своими подругами. Это все. Я просто не одержимый фитнесом человек».

Вот как отвечают фанаты:

«Супер модно и восхитительно✨💕; здесь все нравится это фото; нельзя устоять; как это ярко и стильно для тебя Эмили; Можно восхищаться без конца; Показать, что находится под бикини давно пора; ты очень милая девушка; Красивый наряд👍🤙🔥; ха-ха-ха, это рок-девочка. 😂👏😍😮; Мами рика ❤️🔥🔥😰; ты так сильно их сдавила».

Мы также писали, что Эмили прославленная модель, поэтому ее образы покоряют миллионы женщин. При этом также тысячи желают узнать ее секреты ухода за собой. Сама Ратаковски не скрывает, что она и правда не дружит со спортом. Причина, по которой ее тело выглядит стройным и подтянутым изначально, это генетический джекпот.

Мама Эмили не только выглядит моложе своего возраста, но и обладает роскошной фигурой. Поэтому девушке и правда повезло. Что же касается диеты, Ратаковски также не повернута на фитнесе и строгих ограничениях.

Она просто следует своему режиму – любит йогу, массаж, пилатес и очень много двигается, активно прогуливаясь по городу. Завтракает Эмили обычными булочками кунь-аман и запивает это черным кофе без сахара. В обед она позволяет себе лишь полезности, в числе которых салаты и простые сэндвичи, отказываясь от сладостей.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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