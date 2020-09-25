Теперь все зависит от нардепов

Стало известно, какие новые штрафы могут узаконить в Верховной Раде

Об этом пишут Вести.

Так, в Парламенте были зарегистрированы законопроекты, предусматривающие санкции за любые контакты с Москвой, за критику СБУ/ВСУ, а также за комплиментарные высказывания в адрес страны-агрессора.

Помимо этого, в случае утверждения документов будут введены денежные штрафы за отрицание Голодомора.

Смысл законопроектов следующий: все госслужащие категории "А" и публичные деятели, к которым относятся нардепы, члены правительства, руководство силовых ведомств, получают запрет на целый ряд действий:

отрицание "временной оккупации территории Украины РФ";

высказывания, которые можно трактовать как "прямое или косвенное признание" законности действий РФ в Крыму и на оккупированном Донбассе;

поддержка или оправдание действий страны-агрессора;

осуждение действий ВСУ (а также Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы);

участие в официальных мероприятиях в честь официальных праздников РФ на территории страны-агрессора или на оккупированных территориях;

любое взаимодействие с должностными лицами или местным самоуправлением и даже установление связи с ними;

публичное отрицание Голодомора, Холокоста, депортации крымских татар как геноцида народов.

За первое нарушение полагается лишение свободы на срок от двух до четырех-пяти лет (за некоторые — от трех до шести лет) с лишением права занимать руководящие должности, за повторное грозит до семи лет заключения.

Отрицание геноцидов народные депутаты предлагают карать штрафами до 34 тысяч или исправительными работами до 200 часов. Для рецидивистов предусмотрено увеличение штрафов от 85 до 115 тысяч.

Более того, во втором законопроекте, который также подали в Раду, был расширен список правонарушений за счет хоздеятельности на оккупированных российскими войсками территориях:

добыча, переработка, пересылка полезных ископаемых — штраф от 85 до 170 тысяч;

промысел рыбы или зверя — штраф от 170 тыс. до 221 тыс. грн;

лишение права собственности — тюремное заключение от 3 до 5 лет (если был предварительный сговор, то от 5 до 8 лет);

понуждение кого-либо к получению гражданства РФ — заключение до 8 лет.

Напомним, драконовские штрафы решили отменить, в Раде пошли на неожиданный шаг: что ждет украинцев взамен

Как сообщала Politeka, украинцев заставят вернуть деньги-соцпомощь, в Кабмине приняли жесткое решение.

Также Politeka писала, что украинцам ошарашили новыми штрафами: кому и за что придется выложить круглую сумму.