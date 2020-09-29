33-річна українська співачка Настя Каменських у прозорій сукні зганьбилася на сцені

Зараз співачка перебуває на відпочинку з чоловіком, тому в її профілі багато яскравих кадрів з відпустки і розповідей про добре проведений час. У той же час фанати публікують в соціальній мережі Instagram нові фото і відео знаменитостей, які були зроблені на ранніх концертах зірки.

Як відомо, після схуднення Каменських кардинально змінила імідж і тепер з'являється на сцені в напівпрозорих і зухвалих нарядах без будь-якого збентеження. Настя не приховує тіло і щосили демонструє його. Однак, фанати цього разу не оцінили пост, здивувавшись не тільки фігурі зірки, яка здалася їм знову розповнілою, але ще і її виступу.

"Потап і Настя Каменських-кінчиками пальців! 💥 👍Пам'ятаєте таку пісню? ✊Живий Виступ! 💯Улюблені Виконавці!",- сказана в повідомленні на фан-акаунті.

Ось як реагують фанати в цілому:

"Повний дебілізм..навіщо таке показувати...; Жесть якась; ️ ️ Ну капець ! І голос і сама і .....весь .....🙄😢🙄🙄; Марення...🙄 ; Колишня улюблена пісня моєї колишньої дружини👍 👍; 👏душевна; Дует прикольний)) Настя-красуня); пипець, яка "глибока" пісня...🤦втім, в стилі сучасного шлаку.; Жах🤔; Настенька, А куди поділася худорба як в інсті у тебе... 😃 ; Пісня ні про що».

Раніше ми писали, що в розділі Сторі Настя помилувалася разом з чоловіком, показала свої форми без фотошопу і навіть здивувала обличчям без макіяжу. На кадрах чітко можна помітити зморшки зірки, проте вона не вважає це недоліком.

Настя виступає за природність, про це вона одного разу розповіла в інтерв'ю:

"Я люблю зморшки. Серйозно: вважаю, що кожна зморшка — нагадування про прожите, вона робить жінку сексуальніше. Так що я принциповий противник ін'єкцій краси і всіляких поліпшень, вироблених за допомогою голки або скальпеля», - зазначала раніше Настя.

Пілінги, чистки, масаж та інші більш складні процедури робить зірка тільки у свого косметолога.

"Я взагалі впевнена, що регулярність і систематичність щодо beauty — головна запорука довговічності краси», - також раніше розповідала співачка. Шанувальники ж під деякими постами відзначають, що все одно помічають, як постаріла співачка.

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