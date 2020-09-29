Знаменитий російський співак Микола Басков розважився на яхті з двома красунями

Як пише Politeka.net, Виконавець опублікував фото свого відпочинку в соцмережі "Instagram". Напередодні він відправився відпочивати в Алтайський край і регулярно ділиться з шанувальниками яскравими кадрами зі своєї відпустки.

Цього разу Микола Басков зробив селфі на судні під час водної прогулянки. Артист постав у теплому костюмі камуфляжної розмальовки, він широко розкрив рот з переляканими очима, ніби закричав, але в той же час показав пальцями знак "ОК". Ззаду нього в обнімку прилаштувалися дві дівчини в яскравих вітрівках, яких видно тільки зі спини.

"Я в Шамбалі🔥 🔥 🔥", - підписав знімок Микола Басков.

Користувачі соціальної мережі прокоментували події на фото і поділилися своїми емоціями:

"Класний перехід волосся від дівчини до тебе🤣 🤣 ☺"; "Спасибі , що посилайте звісточки з відпочинку ♥ ♥ ️ рада рада бачити вас прекрасному настрої гарного відпочинку і дня💕 🙏"; "Збулася мрія? Ось це емоції...🔥 🔥 🔥 😜"; "Микола це ви на річці Катунь? Класно виглядаєш щасливим 😊"; "Фото суперське! Гарного відпочинку тобі, Коленька! ❤ ️ 😘 "; "Коля, ви принада!!! 😁 😁 😁 Чудово відпочити!!!😇 😇 😇 "; "Ми хочемо знати, хто ховається за широкою спиною, Микола😂"; "Микола вбирає всю красу Алтаю. Шамбала заворожує - по очах видно 😁!".

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