Известный российский певец Николай Басков похвастался успехами своего нового клипа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото с молодым блогером Даней Милохиным. На фото артисты стояли в костюмах из совместного клипа. Оба были вооружены. В руках у них красовались ружья.

«6 миллионов просмотров», - похвастался довольный Басков.

Впрочем, исполнитель не дождался ответной реакции от своих поклонников. Вместо этого, его жестко раскритиковали обиженные белорусы. В комментариях оставили массу гневных слов.

«Если ты думаешь, что ты и дальше будешь игнорировать заслуженный хейт и все рассосётся, не выйдет! Клеймо на всю жизнь! Не забудем! Не простим! В Беларуси тебя больше никогда не будет», «Продался Николашка», «Дичь», «Все тусишь Николай. Ну ну туси», «Позор, за то, что предал белорусов», «А! Вот так! Уже и ружье в руки взял!!! Песней не убил вольных белорусов, так стрелять вздумал?», «Коля три копейки, сколько стоит совесть?», - пишут разъяренные поклонники.

Как известно, Николай Басков вместе с другими известными российскими и белорусскими артистами записал песню в поддержку экс-президента Беларуси Александра Лукашенко под названием «Любимую не отдают».

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая».

Как сообщала Politeka, Басков "поплыл" от обаятельной Лорак и заговорил о венчании: "Может всё-таки да?".

Также Politeka писала, что беда у Баскова: безутешный артист поразил откровением, «Царствие небесное тебе…».