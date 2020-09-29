Знаменитый российский певец Николай Басков развлекся на яхте с двумя красотками

Как пишет Politeka.net, исполнитель опубликовал фото своего отдыха в соцсети "Инстаграм". Накануне он отправился отдыхать в Алтайский край и регулярно делится с поклонниками яркими кадрами из своего отпуска.

На этот раз Николай Басков сделал селфи на судне во время водной прогулки. Артист предстал в теплом костюме камуфляжной раскраски, он широко раскрыл рот с испуганными глазами, будто закричал, но в то же время показал пальцами знак "ОК". Сзади него в обнимку пристроились две девушки в ярких ветровках, которых видно только со спины.

"Я в Шамбале 🔥🔥🔥", - подписал снимок Николай Басков.

Пользователи социальной сети прокомментировали события на фото и поделились своими эмоциями:

"Классный переход волос от девушки к тебе 🤣🤣☺"; "Спасибо , что посылайте весточки с отдыха 😍♥️ 💕 💞 Рада видеть Вас прекрасном расположении духа Хорошего отдыха и дня 💕🙏"; "Сбылась мечта? Вот это эмоции...🔥🔥🔥😜"; "Николай это вы на реке Катунь? Классно выглядишь счастливым 😊"; "Фото суперское! Хорошего отдыха тебе, Коленька! ❤️😘"; "Коля, Вы прелесть!!! 😁😁😁 Отлично отдохнуть!!!😇😇😇"; "Мы хотим знать, кто скрывается за широкой спиной, Николай 😂"; "Николай впитывает всю красоту Алтая. Шамбала завораживает - по глазам видно 😁!".

Напомним, что беда у Баскова: безутешный артист поразил откровением, «Царствие небесное тебе…».

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