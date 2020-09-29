Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, приголомшила новиною про свою вагітність

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала уривки з пікантної фотосесії і розповіла новину про своє цікаве положення.

Ельза як і багато зірок знялася в сміливій фотосесії без одягу. Красуня продемонструвала свій животик, а груди прикривала руками. Зверху красуня накинула хутряну накидку. Варто відзначити, що виглядала Ельза приголомшливо.

"Деякий час тримала в секреті цього ангела в моєму животі... відчуваю себе неймовірно схвильованою і щасливою мати дитину і почати нову главу життя з чоловіком моєї мрії! На півдорозі", - підписала пост модель.

Фото викликало справжній фурор серед шанувальників Хоск. Їй залишили масу привітань. Багато людей відзначили, що карантин спровокував справжній бебібум серед знаменитостей.

"Так рада за вас, друзі, вітаю. Так прекрасно", "Бебібум серед супермоделей", "ця ізоляція привела до народження багатьох дітей", "Карантин змусив всіх vs angels завагітніти", "чергове янголятко! Вітаємо тебе і Тома! Яка нова захоплююча пригода!", "Всі вагітні зараз", "вітаю найкрасивіша людина", "в наші дні так багато дітей від пандемії! Хто наступний?» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ельза Хоск позбулася одягу і завалилася на ліжко: "спокусниця".

А ще Politeka писала, що Ельза Хоск в романтичному міні поманила в ліжко: спокусниця.

Також Politeka повідомляла, що Ельза Хоск вийшла на вулицю без штанів і викликала фурор: "ви моя ікона".