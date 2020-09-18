Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, заворожила шикарними видами на свої ніжки

Модель володіє стрункою і фігурою з довгими ніжками, повідомляє Politeka.net. Зірка часто хвалиться досконалими формами в нарядах, які підкреслюють її достоїнства.

Так, цього разу Хоск з'явилася в довгому светрі і шкіряній куртці, а на ногах були грубі чорні черевики, що створили контраст. Акуратна сумочка доповнила образ.

Від ніг красуні не можна відірватися, не дарма вона була одним з яскравих ангелів "Victoria's Secret". А чого варті блакитні очі... Дівчина викликає захоплення, всіх, хто хоч один раз її бачив.

Волосся модель розпустила і дивилася в камеру.

На кадрах грайлива красуня не тільки посміхалася, але і складала пухкі губи для поцілунку.

"Падіння почуттів🍂 🧡", - написала зірка.

За 15 хвилин пост зібрав майже 50 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що закохалися в зірку, а її образ гідний всіх похвал.

"Ви моя ікона", - написала одна з фанаток.

Нагадаємо, Ельза Хоск одягла леопардове бікіні. Невеликі груди зірки сховалися під тканиною, але при цьому красиво виглядали.

Маленькі плавки Хоск натягнула вище стегон, оголивши при цьому пружні сідниці.

Струнка талія, довгі ніжки - все це викликає захоплення.

Раніше ми писали, що Ельза Хоск одягла тісний топ, під який не стала надягати нижню білизну. Через тонку тканину проглядався спокусливий бюст моделі. Зверху зірка одягла величезний светр, який і зробив образ незвичним. Внизу на ній красувалися квітчасті штани.

Нагадаємо, що роздягнена Ельза Хоск похвалилася пікантними кадрами у ванній: "Ангел!».

Також Politeka писала, що Ельза Хоск вийшла на вулицю без ліфчика і спокусила перехожих: «одержима».

А ще Politeka повідомляла, що ніжна Ельза Хоск продефілювала в міні, приголомшивши довжиною ніг:»Вау, яка".