Відома шведська модель Ельза Хокс, яка представляє компанію Victoria's Secret, порадувала фанатів постільними знімками

Як передає Politeka.net, свіжі фотографії в романтичному вбранні красуня розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На них карколомна блондинка попозувала в ліжку.

На першому фото володарка розкішної фігури витончено сіла на ліжко, тримаючи в руках книгу. На другому знімку Ельза встала на коліна, прийнявши спокусливу позу. Ще на одному кадрі - прикрила обличчя книгою, продемонструвавши квітчастий корсет і коротку спідницю в тон.

Треба сказати, що у Ельзи Хокс невеликі груди, пружні сідниці, струнка талія і ніжки, які нікого не можуть залишити байдужими.

Фанати вже щосили почали обговорювати зовнішній вигляд моделі в коментарях.

"Ти найкрасивіша жінка в світі😍 😍 😍", "Супер", "Я тебе люблю«,» красуня", - висловилися вони.

Раніше повідомлялося, Ельза Хоск одягла чорні щільні штани і обтягуючу світлу водолазку з голою спиною. Під низ Ельза не стала надягати ліфчик, правда, забула врахувати, що через світлу тканину її «близнючки» будуть сильно випирати.

Нагадаємо, що гаряча Ельза Хоск прямо в поле показала, чим підкорює чоловіків: "Ого, це мій рай".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск спантеличила позою в міні-сукні: "королівський стиль».

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