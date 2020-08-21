Відома модель Ельза Хоск, яка представляє бренд нижньої білизни Victoria's Secret, поділилася відвертими фото на ліжку

Зірка вирішила продемонструвати досконалі форми, позбувшись зайвого одягу, повідомляє Politeka.net. Ельза вирішила показати себе топлес, однак при цьому прикривши найінтимніше.

Шикарна блондинка позувала на білосніжному ліжку, яке знаходилося поруч зі скляними дверима.

"Спокусниця" влаштувала інтригуючу фотосесію в одних джинсах. Модель всіляко звивалася на ліжку.

Знаменитість лягла на ліжко на одному з кадрів, так що закрила собою груди. Однак заховати струнке тіло і тонку талію зірці не вдалося.

На іншому фото модель присіла, розпустивши довге волосся. Здавалося, Хоск тільки прокинулася, на її обличчі не було ні грама макіяжу.

Модель прикрила принади білою ковдрою і дивилася вдалину.

Фото не отримали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз.

Варто відзначити, що зараз на сторінку Хоск підписані 6,2 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Ельза Хоск одягла тісний топ, під яким не було нижньої білизни. Через тонку тканину проглядався спокусливий бюст. Зверху модель одягла величезний светр, який зробив образ незвичайним. Внизу на ній красувалися квітчасті штани.

"Сказала собі, що буду жити в цих штанях», - підписала фото зірка.

Раніше повідомлялося, що Ельза Хоск вибрала міні-сукню, яка оголила її неймовірно красиві довгі ніжки. Крім цього, модель засвітила свої груди в спокусливому бюстьє. Зверху красуня накинула чорний піджак.

Але особливої оригінальності фото і образу Ельзи надали чобітки.

Нагадаємо, що гаряча Ельза Хоск прямо в поле показала, чим підкорює чоловіків: "Ого, це мій рай".

Як повідомляла Politeka, Ельза Хоск спантеличила позою в міні-сукні: "королівський стиль».

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