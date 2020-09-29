Американська модель Ебігейл Рэтчфорд захопила кадром з ванної з одним рушником в руках

Струнка модель з привабливою зовнішністю кожен день показує в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram, як веселиться на зйомках. Красуня проводить насичені будні і демонструє найрізноманітніші образи, так як співпрацює з онлайн-магазинами одягу.

Ебі показує на фото, як правило, кращі наряди для дому або ж мереживну білизну, здатне закрутити голову багатьом. Цей раз не був винятком. Ретчфорд вдалося вразити навіть без пікантних нарядів-вона просто скинула все зайве і прикрилася білосніжним банним рушником, посвітивши при цьому сідницями.

Жаркий кадр з ванної знаменитості прокоментували кілька сотень фанатів самим різним чином.

"Дівчинка показала все і відразу❤️✌️; Лікувальний масаж прямо необхідний; я так закоханий😍 💓; можу я натерти тебе лосьйоном ??; можу я зробити тобі масаж; Ти найкрасивіша в світі; думав що закордонних немає супер класних дівчат але вона є; як ти красива !!!!; Мені це подобається🎵 🎼; чому це так привабливо; ну так би відразу; чи можна забути таке?».

Ми також писали, що модель Ебі Ретчфорд стала знаменита після того, як завела Instagram і почала ділитися своїми кадрами з фоловерами. Дівчина не знала, що саме її зовнішність принесе їй великий успіх. Після того, як у неї з'явилася власна аудиторія, Ебі почала працювати моделлю і займається цим досі.

Дівчина рекламує одяг, Піжами і модну білизну, тому в Instagram також нерідко з'являються модні підстановочні кадри в жарких образах. Примітно, що домашні і більш живі фото збирають навіть більшу кількість відгуків, ніж фото для журналів.

На доном з таких фото Ебі позувала в укороченій світлій маєчці і нижній частині бікіні з різнобарвної тканини. При цьому на Селфі видно, що дівчина явно збирається відпочивати на пляжі, тому і приміряє літній образ в гардеробній.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

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