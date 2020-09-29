Американская модель Эбигейл Рэтчфорд восхитила кадром из ванной с одним полотенцем в руках

Стройная модель с привлекательной внешностью каждый день показывает в разделе Стори в социальной сети Инстаграм, как веселится на съемках. Красотка проводит насыщенные будни и демонстрирует самые разные образы, так как сотрудничает с онлайн-магазинами одежды.

Эби показывает на фото, как правило, лучшие наряды для дома или же кружевное белье, способное вскружить голову многим. Этот раз не был исключением. Рэтчфорд удалось поразить даже без пикантных нарядов – она просто сбросила все лишнее и прикрылась белоснежным банным полотенцем, посветив при этом ягодицами.

Жаркий кадр из ванной знаменитости прокомментировали несколько сотен фанатов самым разным образом.

«Девочка показала все и сразу❤️✌️; Лечебный массаж прямо необходим; Я так влюблен 😍💓; Могу я натереть тебя лосьоном, натрите лосьоном кто-нибудь ??; могу я сделать тебе массаж; Ты самая красивая в мире; Думал что заграничных нет супер классных девушек но она есть; как ты красива !!!!; Мне это нравится🎵🎼; почему это так привлекательно; ну так бы сразу; можно ли забыть такое?».

Мы также писали, что модель Эби Рэтчфорд стала знаменита после того, как завела Инстаграм и начала делиться своими кадрами с фолловерами. Девушка не знала, что именно ее внешность принесет ей большой успех. После того, как у нее появилась собственная аудитория, Эби начала работать моделью и занимается этим до сих пор.

Девушка рекламирует одежду, пижамы и модное белье, поэтому в Инстаграм также нередко появляются модные подстановочные кадры в жарких образах. Примечательно, что домашние и более живые фото собирают даже большее количество отзывов, чем фото для журналов.

На доном из таких фото Эби позировала в укороченной светлой маечке и нижней части бикини из разноцветной ткани. При этом на селфи видно, что девушка явно собирается отдыхать на пляже, поэтому и примеряет летний образ в гардеробной.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"