Глава Міністерства соцполітики Марина Лазебна розкрила українцям подальші плани на пенсійну систему

За словами міністра, в Україні хочуть об'єднати солідарну і накопичувальні пенсійні системи, а також ввести додатковий внесок для співробітника.

Про це Лазебна повідомила в ефірі "Українського радіо", пише Обозреватель.

Глава Мінсоцполітики повідомила, що планується збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Так, у співробітника повинен бути власний накопичувальний рахунок, на який кожен місяць він і його роботодавець платять внески.

На початку роботи із зарплати співробітника будуть утримувати 2%, які надійдуть на особливий рахунок. Таким чином, люди, які вийшли на пенсію отримувати більш високі виплати.

Лазебна підкреслила, що колишня система нарахування пенсій не зможе працювати. Якщо в країні не нагрянуть зміни, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу, пенсія буде 20-30% від зарплати. Так, наприклад, зарплата у 100 тисяч призведе до пенсії розміром 3000 гривень.

Міністр повідомила, що пенсійне реформування вже запущено. Відповідний фонд поповнюється платниками податків, але в ПФУ все одно існує дефіцит коштів.

Вирішиться проблема тільки накопичувальною системою нарахування пенсії, коли людей зобов'яжуть збирати собі на пенсію, але збір податків в ПФУ теж нікуди не дінеться.

Нагадаємо, перший етап підвищення розпочнеться з 1 січня 2021 року, коли мінімальні зарплати в країні зростуть з 5000 грн до 6000 грн. В рамках цього етапу пенсії будуть підвищені з 2100 грн до 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років, які мають стаж 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків).

Нагадавши, готується масовий перегляд зарплат, українцям можна радіти.

Як повідомляла Politeka, проблеми з виплатою пенсій, від українців більше не приховують.

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