Глава Міністерства соцполітики Марина Лазебна розкрила українцям подальші плани на пенсійну систему 

За словами міністра, в Україні хочуть об'єднати солідарну і накопичувальні пенсійні системи, а також ввести додатковий внесок для співробітника.

Про це Лазебна повідомила в ефірі "Українського радіо", пише Обозреватель

Глава Мінсоцполітики повідомила, що планується збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Так, у співробітника повинен бути власний накопичувальний рахунок, на який кожен місяць він і його роботодавець платять внески.

Популярні новини зараз

"Оля, йди на кухню": конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства

"Це жах": Волочкова остаточно втратила сором, змусивши чоловіків мацати її бюст, топ ганебних фото

Переведення годинників у 2020 році: українців попередили про важливу зміну, "в останню неділю місяця..."

9-річний син Стоцької вразив схожістю з Кіркоровим, нове фото підірвало мережу: "Бідна Настя..."
Показати ще

На початку роботи із зарплати співробітника будуть утримувати 2%, які надійдуть на особливий рахунок. Таким чином, люди, які вийшли на пенсію отримувати більш високі виплати.

пенсія виплати Комуналка пенсіонер

Лазебна підкреслила, що колишня система нарахування пенсій не зможе працювати. Якщо в країні не нагрянуть зміни, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу, пенсія буде 20-30% від зарплати. Так, наприклад, зарплата у 100 тисяч призведе до пенсії розміром 3000 гривень. 

Міністр повідомила, що пенсійне реформування вже запущено. Відповідний фонд поповнюється платниками податків, але в ПФУ все одно існує дефіцит коштів. 

пенсія, субсидія, українці, виплати

Вирішиться проблема тільки накопичувальною системою нарахування пенсії, коли людей зобов'яжуть збирати собі на пенсію, але збір податків в ПФУ теж нікуди не дінеться.

Нагадаємо, перший етап підвищення розпочнеться з 1 січня 2021 року, коли мінімальні зарплати в країні зростуть з 5000 грн до 6000 грн. В рамках цього етапу пенсії будуть підвищені з 2100 грн до 2400 грн для пенсіонерів віком від 65 років, які мають стаж 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків).

Нагадавши, готується масовий перегляд зарплат, українцям можна радіти.

Як повідомляла Politeka, проблеми з виплатою пенсій, від українців більше не приховують.

Також Politeka писала, що українців можуть позбавити 50% пенсії, в ПФУ розкрили деталі Закону.