На рост бизнеса в следующем году рассчитывают 60% опрошенных владельцев компаний

Об этом заявила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, информирует Politeka, ссылаясь на РБК-Украина.

Однако, если сравнивать этот показатель с прошлым годом, то число оптимистов ощутимо уменьшилось: так, в 2019-м таких было 77%.

Также сообщается, что планируют увеличение своих доходов (до 20%) 54% опрошенных руководителей компаний. Сохранить штат надеются 60% глав компаний, 28% – собираются его увеличить.

Касаемо сокращения штатов компаний, то на этот шаг пойдут, скорее всего, 12% руководителей фирм.

Увеличить зарплаты своим сотрудникам (на 5-10%) планируют в следующем году 54%.

Politeka писала о том, что украинцев предупредили, что с выплатой пенсий могут возникнуть большие проблемы.

Дело в том, что по состоянию на 1 сентября долг перед ПФУ достиг 20,5 млрд грн. При этом в комитете по вопросам социальной политики Верховной Рады в воскресенье, 27 сентября, заявили, что такая ситуация может привести к "проблемам, связанным с выплатой пенсий".

Отмечается, что в 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда вырастут до 203,8 млрд грн.

При этом Государственное казначейство не может выдавать новые займы ПФУ, потому что они до сих пор не погасили старые долги. Отмечается, что размеры займов и долги растут последние 10 лет.

Вместо одноразовых доплат пенсионерам (как, к примеру, в этом году было по 1000 гривен), власти задумались над тем, чтобы сделать подобную инициативу постоянной. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил нардеп Василий Мокан. По его словам, регулярные доплаты в размере 400 и 500 гривен получат украинцы старше 75 и 80 лет.

Так, в проекте бюджета на следующий год предусмотрен 202 млрд грн - на выплату пенсий. Из них 2,6 миллиарда должны быть для доплат пенсионерам 75 и 80 лет.

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