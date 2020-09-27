Максим Галкін засвітився на дні народженні друга в компанії відомої російської телеведучої Яни Рудковської

Відповідні фото опублікувала в своєму Instagram ведуча. Про це пише Politeka.net.

Російський шоумен і чоловік Алли Пугачової побував на дні народженні свого друга. На святі артист зустрів Рудковську, з якою вони вирішили зробити спільні селфі.

"З Максом на др у нашого друга зробили selfie! Макс попросив викласти в оригіналі! Ні грама фотошопа, зуб даємо (викладала при ньому))! Ми такі як є, до речі ще нічого", - підписала фото ведуча.

На знімках Рудковська і Галкін позують поруч і щасливо посміхаються.

Шанувальники знаменитостей тут же почали обговорювати фотографії.

"Селфі не зайшло!!! Занадто темно!", "А звідки такий жаргон?", "Які ви круті", "дуже гарне фото. Природне і живе", "Макс і то виглядає краще вас", "Макс то нічого, а ви звичайно постаріли!", "Виглядаєте прекрасно", "зараз йому Алка вдома підправить фізію, покаже, хто тут ще нічого, а декому Косми прорідить, що було нічого", "хороша пара", "на тлі Макса ви програєте. Мама з сином", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна розчулила користувачів мережі милим відео і фото.

Кілька років тому відбувся перший показ дитячої лінії одягу Yudashkin Kids. У цьому показі взяли участь діти знаменитостей, але справжньою зіркою стала крихта Ліза. Ліза Галкіна вийшла на подіум у весільній сукні та фаті. Компанію малятку склав плюшевий ведмедик, якого дівчинка зворушливо притискала до грудей.

Нагадаємо, дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.

Як повідомляла Politeka, незвичайна дочка Пугачової і Галкіна здивувала видом в купальнику: "Ліза інопланетянка".

Також Politeka писала, що схвильований Галкін розчулив появою з маленькою копією на руках.