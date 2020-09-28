Максим Галкін влаштував сімейну ідилію зі своїми дітьми

У мережі регулярно з'являються знімки Лізи і Гаррі Галкіна. Двійнята в цьому році вирушили в перший клас і тепер стали проводити менше часу зі своїми батьками. По всій видимості, Пугачова і Галкін намагаються як можуть компенсувати цей час. Так, на одній з фан-сторінок зіркової сім'ї з'явилося фото, на якому видно, як щасливий батько займається з малюками.

На знімку Галкін сидить з Лізою і Гаррі у дворі їх розкішного особняка. Вони втрьох влаштувалися в затишному кріслі з планшетом і явно чимось захоплені. Всі троє при цьому досить посміхаються. Також варто відзначити, що дружини Галкіна Алли Пугачової на фото не видно.

Шанувальники знаменитостей тут же почали обговорювати знімок. Користувачі відзначають, що дітям дуже пощастило з їх батьками.

"Дуже класне фото. Діти сяють щастям поруч біля такого люблячого тата!", "Так, Лізочка, з твоїми матусею Аллою і татком Максимом Вам з Гарріком пощастило! Ніякі життєві негоди не страшні, під надійним захистом довічно!", "Тато це все. Дай бог, щоб було завжди так", "милуюся, радію, дуже захоплююся цим прекрасним сімейством!", "Як добре, коли радість і щастя в родині!", "Кайфуємо...сьогодні ми з тобою кайфуємо", "після навчального дня можна і розслабитися", - пишуть люди.

Нагадавши, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки: "зараз йому Алка підправить фізію".

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.