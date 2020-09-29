Екс-солістка групи "Срібло" Ольга Серябкіна покрасувалася відвертим декольте в сміливому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, для якого одягла яскраво-червоний корсет, відторочений пухнастою бахромою. Пікантною родзинкою образу стало великий виріз на грудях, а також оголені плечі. На шиї красуні можна помітить намисто з сердечок, яке добре доповнює її одяг.

Ольга Серябкіна сильно зігнулася і здалася в кадрі тільки наполовину, акцентувавши увагу на своїх грудях. Судячи з незручною позі співачки, їй довелося схопитися рукою за щось ззаду, щоб не впасти. На фото також можна помітити польові квіти-вони наштовхують на думку, що зйомки проходили десь на природі.

"Як і обіцяла, називаю дату релізу мого нового треку-02.10.20. Став ♥️, якщо чекаєш", - підписала свою нову роботу зірка.

Користувачі в коментарях прийшли в захват від зовнішнього вигляду Олі і поділилися своїм нетерпінням в очікуванні нової пісні:

"Це буде розрив 🔥❤️"; "Ужеееее так скоро 😍 Думаю, буде бомба 🔥 з нетерпінням чекаю ❤️"; " Ну звичайно ж чекаю) 🔥 🔥 🔥 оль чекаю хіт, Не пісню , а саме хіт, щоб всіх порвало ❤️"; "мати хороша в полях"; "мавпа-боягузка, а де твоя маска ?? 😆 😆 🤭 "; "Справжня красуня Ольга Серябкіна"; "найпрекрасніша жінка"; "Жар-птиця ))))) Овен-вогонь)))))👍😎✌".

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