Артистки завжди з'являються на публіці в своїх кращих образах і дивують перетворенням

Однак, далеко не завжди знаменитості були на висоті. Зокрема, деяким співачкам і моделям довелося не солодко, адже вони змушені були худнути в посиленому режимі і намагатися привести себе в порядок.

Представляємо вашій увазі знаменитостей, які взяли себе в руки і преобразилися після схуднення.

Еріка Герцег змогла вразити кожну дівчину своєю історією. Ефектна блондинка з "ВІА Гри" раніше важила більше 80 кг! Тоді Еріка і не думала, що коли-небудь її будуть називати однією з найбільш струнких, красивих і сексуальних дівчат з групи.

Довгий час співачка соромилася виходити з дому, але потім взяла себе в руки і до літа скинула більше 35 кілограм. Все це завдяки правильному харчуванню. Еріка виключила шкідливе зі свого раціону, переключилася на низькокалорійну їжу. Сьогодні вага співачки становить 48 кг при зрості 174 см.

Поліна Гагаріна набрала тридцять кілограм після народження дитини, адже ночами поїдала все, що було в холодильнику. Однак, співачка взяла себе в руки і схудла за півроку на цілих сорок кілограм, сівши на жорстку дієту.

"Важливо! Обов'язково дотримуватися інтервали між прийомами їжі і не переїдати, є в одній порції стільки, скільки вміщається в долоньці, тобто невеликими порціями. Головний принцип - не залишатися голодним, якщо хочеться жерти (саме так) – перекусіть курочкою або, наприклад, білком без жовтка. Головна проблема, з якою зіткнулася я-дисципліна. Приготувати, взяти з дому їжу і далі вчасно її з'їсти. Але з часом звикаєш до всього, а якщо є мотивація – робиш все, як миленький» - розповіла одного разу Поліна. Тепер зірка важить всього 47 кг!

Тіна Кароль не приховує, що раніше, ще в юності, була повненькою. На початку кар'єри вона навіть боролася із зайвими кілограмами. Тепер у зірки є кілька правил-вона не їсть після сьомої вечора, багато гуляє пішки і в розвантажувальні дні п'є тільки імбирний чай, їсть овочі і протеїн.

38-річна співачка, переможниця 3-го сезону «X-фактора " Аїда Ніколайчук також нещодавно поділилася історією свого схуднення.

"У 18 років я важила близько 56 кг.На той момент не було культу худорлявості, але це не заважало мені морочитися і соромитися свого тіла. Правда, це була гормональна повнота. Тому що я почала набирати вагу з 12 років, а до кінця училища форми прийшли в красивий вигляд. Талія, груди, стегна - все чітко виражено. А після того, як я завагітніла, на 4 місяці я стала важити 48кг і після пологів залишилася з вагою 47кг🙈. Без якихось чудових пігулок, спорту або дієт".

Кайлі Дженнер після народження дочки змогла схуднути менше ніж за місяць на 15 кілограм. Вона тренувалася щодня по три години, носила корсет з утяжкой і їла не більше тисячі калорій в день.

Кайлі повністю виключила зі свого раціону вуглеводи і цукор, їсть тільки низькокалорійне нежирне м'ясо - курку або рибу.

Настя Каменських скинула більше 20 кілограм і задоволена результатами. Каменських радить запитати себе: "навіщо мені це потрібно?", якщо ви вирішили схуднути. Тому, якщо це правда важливо, треба діяти, як робила вона. "Тобі потрібно просто взяти і почати робити", - сказала Каменських.

Вона виключила з раціону все шкідливе, почала бігати вранці і тренуватися мінімум три рази на тиждень, також співачка п'є багато води і робить масаж для шкіри, щоб привести її в порядок.

Ольга Фреймут нещодавно розповіла, як їй доводилося багато працювати над собою, щоб стати тією, ким вона на сьогодні є. Ольга опублікувала архівне дитяче фото і розповіла про проблеми із зовнішністю, які заважали їй в юному віці.

«Я ще по закінченню школи знала, що мене чекає особлива доля, – написала Ольга Фреймут. - Батьки вірили і хвалили. До університету вступила з відмінними результатами.

Мені пощастило, що я ще в дитинстві визначилася, ким хочу стати. І мене не носило. Робила обдумані кроки до мрії. Але зовнішність моя була жахливою. Кривуваті зуби (довелося брекети носити), товстенька, волосся довге і посічене... потрібно було над собою попрацювати», - написала Фреймут.

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