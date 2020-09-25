Пока одни артисты уже обновляют гардероб и покупают трендовые осенние пальто, другие решили продлить свое лето и отправились в горячие отпуска

Артистки, как правило, отдыхают несколько раз перед концертными турами или большими проектами, однако в этом году из-за карантина звездам выпал шанс не только порадовать себя внеплановым отдыхом, но и устроить себе несколько отпусков к ряду.

«Это пожар!» - пишут пользователи под новыми фото знаменитостей, ведь на них они блистают в микро-бикини, прозрачных платьях или мини-шортах. Стройные знаменитости могут поразить видом на пляже, ведь занимаются спортом каждый день.

Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, продливших себе лето на жарких курортах. Этой осенью у артисток очень насыщенные будни.

Белла Хадид отправилась на теплые выходные вместе с коллегами ради съемок для модного глянца. Вместе с друзьями и коллегами она повеселилась на пляже и показала фанатам заодно, как готовит новый материал. Также вместе с сестрой Джиджи, которая вот-вот должна родить, она отдохнула на ранчо и покаталась на лошадях.

Надя Дорофеева вместе с мужем Владимиром Дантесом отправилась в Анталью отдыхать с коллегами и друзьями. Там пара провела романтичный отпуск, показала, как наслаждается обществом друг друга и также устраивает вечера со знакомыми. На фоне слухов о размолвках с Дантесом Надя также показала, что счастлива с мужем и слухи не имеют никаких оснований.

Ким Кардашьян провела небольшой отпуск на курорте с сестрами и даже устроила ночную фотосессию в бикини на пляже. Модель любит отдых с комфортом, поэтому пляжу предпочитает именно теплые бассейны и коктейли рядом.

Дженнифер Лопес решила отдохнуть на пляже прямо перед презентацией ее уникальной коллекции обуви. Не так давно звезда заявила, что уже совсем скоро ее коллекция поступит в продажу, после чего Дженнифер отправилась отдыхать на пляж, где поразила видом и показала подтянутое тело в лучшей форме.

Светлана Лобода вместе с дочерями отправлялась в отпуск, не раскрывая свое местоположение. На курорте звезда отдохнула с лучшим другом, а также поразила фигурой. Мама двух деток тренировалась в зале по утрам даже на солнечном курорте.

Настя Каменских улетела отдыхать с мужем совсем недавно, а фото в алом белье с Настей спровоцировало в сети целый скандал. По мнению фанатов, Каменских слишком увлеклась отпуском и стала много оголяться на камеру.

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