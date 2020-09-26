Популярные певицы, актрисы и модели буквально притягивают внимание к себе тысяч мужчин

Иногда это становится их слабостью, ведь часто отношения оказываются токсичными, выматывающими и заканчивающимися громкими разводами со скандалами. Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, которым не повезло с мужьями.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу развелись спустя десять лет совместной супружеской жизни. После того, как стало известно о публичных изменах мужа в ночном клубе с девушками, Каролина подала на развод. При этом, отметим, почти все деньги на сеть ресторанов мужу давала именно певица, постоянно гастролирующая и занимающаяся семьей.

Алина Гросу и Александр Комков поженились прошлым летом в Италии, а их свадьба всполошила все социальные сети, ведь размах был и правда королевский. Однако, в реальной жизни наладить семейную жизнь им так и не удалось. В декабре Алина собрала вещи и уехала из их дома.

«Получилось так, что еще в декабре мне Саша без единой на то причины, сказал: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы, возможно, попытался месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели». Я не могла ему это простить, потому что ты или хочешь жить со мной, или пробуешь, то другое, если ты не напробовался до того, как мы поженились ... Ну что это? Зачем это все?» - поделилась певица.

Мадонна и Хесус Лус были весьма эксцентричной парой, мужчина был заметно моложе звезды, да и оказался самым требовательным альфонсом из всех бывших певицы. Они встретились в 2008 году, когда Мадонна развелась с Гаем Ричи и была уязвима. Хесусу было всего 23, тогда как певице уже за 50. Он мечтал о славе и благодаря звезде получил место в рекламной кампании Dolce&Gabbana, а также певица обеспечила его одеждой, помогла с разъездами и в конце концов, Хесус бросил Мадонну.

Дженнифер Лопес и Каспер Смарт закрутили роман в 2011 году. Тогда певицу не смущала разница в возрасте в целых 18 лет. Она наслаждалась отношениями, но они быстро пошли на спад из-за детских выходок мужчины. В его честь Джей Ло даже написала песню «Я не твоя мама».

Лолита и Дмитрий Иванов разошлись спустя десять лет совместной жизни со скандалом. Дмитрий изменял певице с молодой бизнес-вумэн из Беларуси. Лолита, к слову, ранее обеспечивала мужчину, большую часть расходов покрывала именно она, поэтому не удивительно, что новая пассия мужчины не менее обеспечена.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн завели отношения вопреки предостережениям друзей Бритни. Они были уверены, что Кевину от неё нужны только деньги. Даже сейчас мужчина не может оставить звезду в покое, постоянно подаёт на неё в суд, требуя деньги за якобы испорченную репутацию.

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