Артистки всегда появляются на публике в своих лучших образах и удивляют преображением

Однако, далеко не всегда знаменитости были на высоте. В частности, некоторым певицам и моделям пришлось не сладко, ведь они вынуждены были худеть в усиленном режиме и пытаться привести себя в порядок.

Представляем вашему вниманию знаменитостей, взявших себя в руки и преобразившихся после похудения.

Эрика Герцег смогла поразить каждую девушку своей историей. Эффектная блондинка из “ВИА Гры” ранее весила более 80 кг! Тогда Эрика и не думала, что когда-нибудь ее будут называть одной из самых стройных, красивых и сексуальных девушек из группы.

Долгое время певица стеснялась выходить из дома, но затем взяла себя в руки и к лету сбросила более 35 килограмм. Все это благодаря правильному питанию. Эрика исключила вредное из своего рациона, переключилась на низкокалорийную пищу. Сегодня вес певицы составляет 48 кг при росте 174 см.

Полина Гагарина набрала тридцать килограмм после рождения ребенка, ведь по ночам поедала все, что было в холодильнике. Однако, певица взяла себя в руки и похудела за полгода на целых сорок килограмм, сев на жесткую диету.

«Важно! Обязательно соблюдать интервалы между приемами пищи и не переедать, есть в одной порции столько, сколько умещается в ладошке, то есть небольшими порциями. Главный принцип – не оставаться голодным, если хочется жрать (именно так) – перекусите курочкой или, например, белком без желтка. Главная проблема, с которой столкнулась я – дисциплина. Приготовить, взять из дома еду и дальше вовремя ее съесть. Но со временем привыкаешь ко всему, а если есть мотивация – делаешь все, как миленький» - рассказала однажды Полина. Теперь звезда весит всего 47 кг!

Тина Кароль не скрывает, что раньше, еще в юности, была полноватой. В начале карьеры она даже боролась с лишними килограммами. Теперь у звезды есть несколько правил – она не ест после семи вечера, много гуляет пешком и в разгрузочные дни пьет только имбирный чай, ест овощи и протеин.

38-летняя певица, победительница 3-го сезона «X-фактора» Аида Николайчук также недавно поделилась историей своего похудения.

"В 18 лет я весила около 56 кг. На тот момент не было культа худобы, но это не мешало мне заморачиваться и стесняться своего тела. Правда, это была гормональная полнота. Потому что я начала набирать вес с 12 лет, а к концу училища формы пришли в красивый вид. Талия, грудь, бёдра - всё четко выражено. А после того, как я забеременела, на 4 месяце я стала весить 48кг и после родов осталась с весом 47кг🙈. Без каких-то чудесных пилюль, спорта или диет".

Кайли Дженнер после рождения дочери смогла похудеть меньше чем за месяц на 15 килограмм. Она тренировалась каждый день по три часа, носила корсет с утяжкой и ела не больше тысячи калорий в день.

Кайли полностью исключила из своего рациона углеводы и сахар, ест только низкокалорийное нежирное мясо - курицу или рыбу.

Настя Каменских сбросила больше 20 килограмм и довольна результатами. Каменских советует спросить себя: «Зачем мне это нужно?», если вы решили похудеть. Поэтому, если это правда важно, надо действовать, как делала она. «Тебе нужно просто взять и начать делать», — сказала Каменских.

Она исключила из рациона все вредное, начала бегать по утрам и тренироваться минимум три раза в неделю, также певица пьет много воды и делает массаж для кожи, чтобы привести ее в порядок.

Ольга Фреймут недавно рассказала, как ей приходилось много работать над собой, чтобы стать той, кем она на сегодня является. Ольга опубликовала архивное детское фото и рассказала о проблемах с внешностью, которые мешали ей в юном возрасте.

«Я еще по окончанию школы знала, что меня ждет особенная судьба, – написала Ольга Фреймут. – Родители верили и хвалили. В университет поступила с отличными результатами.

Мне повезло, что я еще в детстве определилась, кем хочу стать. И меня не носило. Делала обдуманные шаги к мечте. Но внешность моя была ужасной. Кривоватые зубы (пришлось брекеты носить), толстенькая, волосы длинные и посеченные… Нужно было над собой поработать», - написала Фреймут.

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