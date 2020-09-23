Артистки, певцы и телеведущие пытаются привлекать внимание не только своим творчеством, но еще и внешним видом

Как известно, одна из задач артистов – всегда выглядеть стильно во время публичных мероприятий и презентаций клипов, фильмов и собственных шоу.

Звездам всегда следует оставаться в форме, ведь каждый день на них направлены сотни камер папарацци и миллионы глаз фанатов. И если некоторые артисты фанатично тренируются, показывают, как ходят к косметологу и меняют образы, то другие скрывают секреты красоты и не раскрывают того, как пытаются держать себя в порядке и выглядеть моложе обычного.

Также у некоторых знаменитостей легко получается всегда выглядеть замечательно перед выходом на красную дорожку, тогда как у других возраст накладывает свой отпечаток на образ.

Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд одногодок, которые поражают видом. Кто лучше сохранился из артистов, решали фанаты под постом в социальной сети Инстаграм.

Вот как реагируют пользователи сети на увиденные кадры:

«Екатерина Андреева как будто эликсир молодости пьёт)выглядит прекрасно в свои года,чем Малышева», «Один шатунов по моему стух 😂😂😂😂», «Шатунова как-будто специально искали самое неудачное фото», «Все хорошо выглядят!!!», «Мне вообще казалось что Басков всю жизнь старый, никогда бы не подумала что с Жуковым одногодки 😧», «Юрик на этом фото вообще дедулька😂...как можно сравнивать по фото...????глупые сравнения вообще👎», «Заворотнюк выглядит более натуральнее», «Капец у Брежнивой уши😂», «Анастасия - куколка. А Лера лягушка большеротая .Ничего красивого в ней нет !».

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