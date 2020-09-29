Дружина телеведучого Дмитра Комарова, молода модель Олександра Кучеренко зачарувала розкішним виглядом і заговорила про іншого чоловіка

Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" яскраве фото з Києва, на якому показалася в обтягуючих коричневих штанях, бірюзовому піджаку, а також в білих туфлях і топі, пише Politeka.net. Розпущене волосся красуня звісила через плече.

Олександра Кучеренко відображена на тлі Маріїнського палацу в українській столиці. В описі вона зізналася, що в той момент чекала зустрічі з відомим політиком.

"Стою, чекаю нового героя проекту # 33за3. Якого називають одним з найстильніших чоловіків в українській політиці. Ніколи не здогадаєтеся, хто це! А завтра в ефірі-моє інтерв'ю з @siriy_ua", - зазначила ведуча.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися зовнішністю моделі і спробували вгадати, про кого ж вона обмовилася в публікації:

"Яка красива 😍"; "Шикарна👌 👌 👌 👌 👌"; "Не робіть цього, Політики, кагорта брехунів, люди вас не варті))"; "шикарна"; "Принцеса"; "Прекрасний вигляд, Прекрасна Посмішка"; "Ви красуня".

Раніше Дмитро Комаров в рамках шоу "Світ навиворіт" залишив анкету на ринку і спробував знайти собі дружину в Китаї під виглядом холостяка. Ведучий розповів про такий експеримент, розмістивши в мікроблозі фото в традиційному китайському костюмі.

Нагадаємо, гаряча дружина Комарова приголомшила одкровенням про Кошового і показала, на що вони здатні поруч.

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