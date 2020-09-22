Жена телеведущего Дмитрия Комарова, модель Александра Кучеренко, удивила дурачествами с Евгением Кошевым

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" забавное фото со звездой студии "Квартал 95". Евгений Кошевой стал участником шоу, которое ведет Александра. Звезды решили увековечить встречу на радость поклонникам.

Александра Кучеренко сделала селфи вместе с юмористом на тротуаре. Девушка нарядилась в розовый пиджак, который слегка распахнулся и пикантно обнажил белый топ с декольте. Евгений Кошевой предстал в черно-синем клетчатом костюме и белой футболке. Стоит отметить, что обе знаменитости скорчили нелепые рожицы.

"А? Что? Кто? @еvgenii.koshevoi оделся в тройку и пришел ко мне в новую рубрику #33за3💖

Рассказал, чем лысый мужчина лучше обычного, какое имущество внес в декларацию и как теперь общается с другом-президентом? Ответы на эти и еще 30 вопросов - завтра в 8:10 в эфире @ranok_u_velykomu_misti на #ictv! Не пропустите - будете в хорошем настроении целый день!", - подписала фото Александра.

Пользователи социальной сети неоднозначно восприняли выходку Кучеренко и Кошевого, некоторые в комментариях раскритиковали их за баловство:

"У вас точно все в порядке?"; "Что-то не очень"; "Когда из троещенского гопника выбился в слугу народа"; "Какой ужас".

Напомним, Кошевой и Ткач из "Квартал 95" показали дочек и сильно озадачили украинцев: «Каникулы строгого режима»

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» засветил «друга» прямо на красной дорожке: кадры облетели сеть.

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