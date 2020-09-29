Російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, розбурхав пікантним кадром з дружиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував яскраве фото зі своєю красунею Анжелікою.

На знімку він ніжно і, одночасно, пристрасно притиснув до себе дружину, трохи піднявши її ногу. Разом з ногою задралося і платтячко жінки.

Олександр був одягнений у білу сорочку, поверх якої він накинув чорний кардиган. Анжеліка була одягнена в тон чоловікові. На ній красувалося плаття-сорочка білого кольору і чорний широкий пояс. Волосся дівчина зібрала в хвіст. На фото вона прикрила очі від задоволення і притулилася до чоловіка.

"Дівчина! Чи не підкажите, котра година? - ... Друзі!!! Що відповіла мені ця дівчина?",- поставив шанувальникам питання Пирожков.

За три години пост артиста зібрав понад 30 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Щасливі годин не спостерігають!", "Час любити", "Ви дуже красива пара. Щастя вам", "Яка ви гармонійна і красива пара!", "Прийшов наш час», "Саме час для третьої дитини", «щасливі трусів не надягають», «чуттєвість зашкалює», "Вона сказала: Сядь, заспокойся, розслабся", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва без штанів затьмарила навіть райський пейзаж:"як принцеса з казки".

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