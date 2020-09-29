Українська співачка Аліна Гросу зворушила одкровеннями після розставання з коханим

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" вірші, в яких поділилася своїми переживаннями. Зовсім недавно стало відомо, що Аліна Гросу розлучилася з російським бізнесменом Олександром Комовим незабаром після весілля. Довгий час пара приховувала свій розрив, проте тепер співачка зважилася відверто заявити про сумні події у своєму житті, які відбилися в таких ліричних рядках:

Одиночество - преступно,

С горьким кофе.. за столом..

Монотонно-серым утром

Вновь пьяна мечтой о нём..

Греет руки батарея..

Мёрзнет сонная душа..

Сердце не сгорая, тлея...

Угасает не спеша..

Одеяло не согреет,

Душ холодный не трезвит...

Время память не развеет,

Не сотрёт, не исцелит..

Одиночество - преступно..

Стынет кофе, я за ним ...

Тают нежным перламутром

Чувства без огня, как дым..

Аліна також опублікувала два знімки на тлі заходу, для яких забралася на дах в чорній водолазці і шкіряному піджаку. Дівчина виглядає дуже сумною і зовсім не посміхається.

Користувачі соціальної мережі в коментарях підтримали Гросу і похвалили її вірш:

"Дуже щирі і чуттєві вірші)"; " одного разу в твоє життя прийде таке щастя, що ти зрозумієш – воно коштує всіх твоїх минулих втрат..."; "У вас все буде добре, ви гідні кращого"; " біль пройде. Час лікує... Це досвід🤗 🤗 🤗"; " життя триває все буде добре, є така приказка, після дощу буде веселка!"; "Аліночка, ви молода, красива, розумна дівчина! Ви обов'язково будете щасливі!".

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