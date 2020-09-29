Українці можуть забути за суху та сонячну погоду

Такий прогноз погоди у своєму Facebook оприлюднила авторитетний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завтра, 30 вересня, у більшості регіонів дощитиме через потужний циклон.

"Циклон зумовить вологу погоду в більшості областей, лише північний схід - Сумщина, Харківщина, Луганщина - побуде у переважно сухій повітряній масі. Проте на Сході та північному сході очікується завтра сильний вітер, до штормових поривів", - розповідає Діденко у своєму мікроблозі.

Синоптик також попередила, що найхолодніше буде на Заході, де вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +12..+16 градусів. На Півдні та на Сході буде до +20 градусів, а у інших регіонах - до +18 максиум.

"У Києві 30-го вересня очікується волога хмарна погода з низькою температурою повітря, протягом дня близько +15 градусів. У столиці очікується поривчастий вітер. Словом, завтра в більшості областей України погода буде випробовувати наші голови, настрій та готовність до осінніх дорожніх заторів", - резюмувала Наталка Діденко та попередила, що завтра українців також атакують магнітні бурі.

Раніше ми розповідали, як руйнівний торнадо промчався по Україні.

Як повідомляється, в селищі Велика Олександрівка вітром зірвало дах школи, розбило вікна, повалено 47 дерев, пошкодило 38 будинків.

За словами місцевого жителя, будинок якого потрапив в епіцентр торнадо, подія сильно всіх налякала.

"Порвані дроти, зняті дахи. Ми знаходилися якраз в будинку. Я думав, що його зараз підніме", - розповів чоловік.

Нагадавємо, осінь вирішила показати свій мерзенний характер

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