Украинцы могут забыть за сухую и солнечную погоду

Такой прогноз погоды в своем Facebook обнародовала авторитетный синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, завтра, 30 сентября, в большинстве регионов будет дождливо из-за мощного циклона.

"Циклон обусловит влажную погоду в большинстве областей, только северо-восток - Сумщина, Харьковщина, Луганщина - побудет в основном сухой воздушной массе. Однако на Востоке и северо-востоке ожидается завтра сильный ветер до штормовых порывов", - рассказывает Диденко в своем микроблоге.

Синоптик также предупредила, что холоднее всего будет на Западе, где днем столбики термометров поднимутся лишь до +12..+16 градусов. На юге и на Востоке будет до +20 градусов, а в других регионах - до +18 градусов.

"В Киеве 30-го сентября ожидается влажная, облачная погода с низкой температурой воздуха в течение дня около +15 градусов. В столице ожидается порывистый ветер. Словом, завтра в большинстве областей Украины погода будет испытывать наши головы, настроение и готовность к осенних дорожных заторов", - резюмировала Наталья Диденко и предупредила, что завтра украинцев также атакуют магнитные бури.

Ранее мы рассказывали, как разрушительный торнадо промчался по Украине.

Как сообщается, в поселке Большая Александровка ветром сорвало крышу школы, разбило окна, повалено 47 деревьев, повредило 38 домов.

По словам местного жителя, дом которого попал в эпицентр торнадо, произошедшее сильно всех напугало.

"Порваны провода, сняты крыши. Мы находились как раз в доме. Я думал, что его сейчас поднимет", - рассказал мужчина.

Напомнил, осень решила показать свой мерзкий характер

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