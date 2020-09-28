Україну накриє новий циклон, який принесе з собою сильні зливи і грози
Як повідомляє Politeka.net, про це розповіла у новому прогнозі на своїй сторінці у Фейсбук синоптик Наталка Діденко.
Вона розповіла, що у вівторок, 29 вересня, в Україну з території Австрії та Угорщини прийде циклон «Зора». Через нього на Заході, а також у Вінницькій та Одеській областях можливі сильні зливи з грозами. Більш помірні дощі пройдуть також у центральних областях, а також на півдні, за винятком Запоріжжя та Криму.
В інших регіонах істотних опадів не очікується.
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Вітер буде східним і південно-східним, поривчастим.
Температура в середньому по країні складе від +18 до +23 градусів. Найтепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +24...+28 градусів.
У Києві істотних опадів не очікується. Повітря прогріється вдень до +20 градусів.
Синоптик також попередила, що в ці дні на землю обрушаться сильні магнітні бурі.
"Тому про всяк випадок все ж заляжте на затишне "дно" ті, хто відчуває яскраво зміни навіть в погоді, у кого є явні проблеми з серцево-судинною системою...Так що завтра прискачуть і циклон, і магнітні бурі - самі розумієте, треба поберегтися. Як саме - кожен вже знає свої слабкі боки, тому - без надмірної активності", - порадила Діденко.
Нагадаємо, погода готує температурний удар, що ждет українців найближчими днями: "до 10 жовтня...".
Як повідомляла Politeka, потужний циклон мчить до Харкова, погода різко зіпсується: дощі, шквальний вітер та інші неприємності.
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