Україну накриє новий циклон, який принесе з собою сильні зливи і грози

Як повідомляє Politeka.net, про це розповіла у новому прогнозі на своїй сторінці у Фейсбук синоптик Наталка Діденко.

Вона розповіла, що у вівторок, 29 вересня, в Україну з території Австрії та Угорщини прийде циклон «Зора». Через нього на Заході, а також у Вінницькій та Одеській областях можливі сильні зливи з грозами. Більш помірні дощі пройдуть також у центральних областях, а також на півдні, за винятком Запоріжжя та Криму.

В інших регіонах істотних опадів не очікується.

Вітер буде східним і південно-східним, поривчастим.

Температура в середньому по країні складе від +18 до +23 градусів. Найтепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів піднімуться до +24...+28 градусів.

У Києві істотних опадів не очікується. Повітря прогріється вдень до +20 градусів.

Синоптик також попередила, що в ці дні на землю обрушаться сильні магнітні бурі.

"Тому про всяк випадок все ж заляжте на затишне "дно" ті, хто відчуває яскраво зміни навіть в погоді, у кого є явні проблеми з серцево-судинною системою...Так що завтра прискачуть і циклон, і магнітні бурі - самі розумієте, треба поберегтися. Як саме - кожен вже знає свої слабкі боки, тому - без надмірної активності", - порадила Діденко.

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