Погода в жовтні готується дивувати українців

Прогнози на найближчий місяць говорять як про нове бабине літо, так і про зимове похолодання, передає «Сьогодні».

Так, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що жовтень почнеться з бабиного літа. Тільки в суботу-неділю 3-4 жовтня вірогідні невеликі дощі в окремих областях, насамперед на заході України. Але загальну картину вони не зіпсують, вже 4 числа потеплішає до +16-18 градусів вдень, це на 8-10 градусів вище, ніж в останні дні вересня, а на півдні буде ще вище, до +20.

Згідно з прогнозом Горбаня, тепла вистачить до 10 жовтня. А вже 14 жовтня, температура опуститься нижче 10 градусів. У цей день можливі зливи, місцями до 7 мм опадів. Дощі за 3-4 дні поступово послабшають, але і температура знизиться до середньодобової в межах 3-5 градусів тепла. Тобто вночі при проясненнях можливі навіть заморозки, перш за все в північних регіонах.

Кінець жовтня очікується майже зимовим: з 26-27 жовтня температура знизиться до нуля, дощі посиляться, прийдуть холоди, а 29-31 жовтня очікуються навіть нічні морози до-3-5 градусів. В окремих регіонах, насамперед на півночі і сході країни, можливі дощі зі снігом і невеликий мокрий сніг.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда розповів, що середня місячна температура в жовтні передбачається 7-12 градусів тепла, в горах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Місячна кількість також очікується в межах норми.

Але не виключені і погодні, перш за все, температурні, сюрпризи. Тим більше, що, за інформацією Укргідрометцентру, в попередні роки в жовтні були зафіксовані аномальні відхилення від середніх температур.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Володимир Деркач повідомляв, що початок жовтня буде досить теплим, але вже з середини першої декади місяця підуть дощі і ненадовго похолодає. Потім прийде тепнло, хто триватиме до 20-х чисел. Потім погода буде прохолодною і з дощами, але не дуже сильними. Останні десять днів жовтня очікуються прохолодними, ночами можливе сильне зниження температури і навіть заморозки.

Що стосується останнього місяця осені, то, за прогнозом Деркача, Листопад буде дощовим, але зате з бабиним літом. Зіпсується погода з середини місяця, прийдуть середньої інтенсивності дощі, що переходять в сніг. Похолодання буде недовгим, всього 2-3 дні, потім знову потеплішає. У третій декаді листопада температура знизиться не критично-мінусова буде спостерігатися ночами і зрідка вдень.

Нагадавши, осінь скасовується, бабине літо увірветься в Україну і порадує теплом.

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