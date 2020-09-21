Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі вийшла прогулятися по магазинах зі своїми дочками

Як передає Politeka.net, свіжі фото, зняті папараці, з'явилися на фан-акаунтах Джолі в Instagram. Актриса була одягнена в чорні джинси і чорну футболку. З нею на прогулянку вийшли відразу три її дочки: Шайло, Захара і Вів'єн. Сім'ю зняли в магазині іграшок, де Джолі уважно розглядала пазли і ляльок.

Відзначимо, що Джолі виглядала неймовірно худою. З останньої прогулянки її руки стали ще тоншими.

"Ми дуже за тобою сумуємо", - підписали фото автори каналу.

Варто відзначити, що під постом розгорілася справжня дискусія з приводу зовнішнього вигляду актриси і її дітей. Більшість шанувальників цікавило питання, чи досі дочка Джолі і Пітта хоче стати хлопчиком, або вже одумалася.

"Вона завжди в чорному", "О! Дівчатка як дівчатка! Одумалася, мати?", "Одна Захара завжди охайна, і фігурка вогонь", «а що змінилося з останньої її прогулянки? У Тотал Блек вона вже давно!", "Мила", "Шайло знову схожа на дівчинку, ура!)", "А дочка відростила волосся, може вона передумала ставати хлопчиком", "Енджі давно втратила свою красу. Навіщо весь час постити цього скелетона», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прямо на вулиці засвітила форми без нижньої білизни: "така гаряча".

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