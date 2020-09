View this post on Instagram

We miss you very much♥️♥️🥺. . خروج انجلينا مع ابنائها في احد مولات لوس انجلوس🥺♥️. . واخيرا شفناهاا اشتقنا والله🦋🥺♥️. . . #angelinajolie #angelinajoliekids #angelinajolieedit #angelinajolieofficial #angelinajoliefans #angelinajoliephoto #angelinajoliepitt #angelinajoliestyle #angelinajoliequeen #jolie #joliepitt ##new #انجلينا_جولي #أنجلينا_جولي